Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa: lo spassionato amore per gli animali e il suo matrimonio con Juliana Moreira!

Nato a Milano il 20 novembre del 1969 sotto il segno dello Scorpione, Edoardo Stoppa è un conduttore televisivo italiano noto soprattutto per i suoi servizi dedicati alla salvaguardia degli animali per il TG satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, che ha lasciato però nel 2019. Oggi lo vediamo nel programma di Tv8 Ogni mattina, dove cura una rubrica sugli animali domestici. Scopriamo alcune curiosità sull’inviato e sulla sua storia d’amore con la showgirl Juliana Moreira!

Chi è Edoardo Stoppa: la biografia

Dopo il liceo, Edoardo si laurea in psicologia all’Università di Padova e successivamente studierà recitazione con Lino Damiani. Lavora inizialmente per diverse reti televisive come Match Music, La 7, All Music, e poi diventa attore di Scherzi a Parte. Successivamente sarà anche conduttore di Village, mentre dal 2008 diventa inviato del celebre programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Nel suo curriculum spazio anche per il cinema: ha preso parte a Ti piace Hitchcock?, Casomai e Sarai.

Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa, le curiosità sul conduttore

-Ha una vera e propria passione per gli animali, a cui ha dedicato anche moltissimi dei suoi servizi di Striscia la Notizia, e ora anche a Ogni mattina. Su Instagram non di rado pubblica foto che lo ritraggono in compagnia di cani, cavalli e scimmiette presso cui si è imbattuto durante i suoi viaggi e i suoi servizi.

-Ama fare sport e mantenersi in forma, per questo ogni mattina va a correre. I risultati giudicateli voi: ecco una sua foto!

-Sia lui che sua moglie Juliana Moreira hanno dei tatuaggi tibetani sul corpo, simbolo del loro grande amore per i viaggi e le altre culture.

-Ama l’avventura e la vita all’aria aperta: è istruttore di snowboard e di paracadutismo, con oltre 5000 lanci al suo attivo.

-Edoardo Stoppa è vegetariano? In diverse interviste ha dichiarato di non voler rispondere perché la sua domanda sarebbe strumentalizzata. «La battaglia che penso debba essere combattuta ai nostri giorni è quella di mangiare meno carne, molta meno; oltre a guadagnarci la salute, questo permetterebbe di realizzare degli allevamenti “umani”, nel rispetto dell’animale», ha dichiarato a SOS Animali.

-Edoardo Stoppa è il figlio di Paolo Stoppa? Assolutamente no. Non c’è parentela tra i due.

La vita privata di Edoardo Stoppa: moglie e figli

Stoppa è sposato dal novembre 2017 con la showgirl brasiliana Juliana Moreira con cui è stato fidanzato per 10 anni e da cui ha avuto due figli: Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

In un’intervista a Chi, Edoardo Stoppa ha raccontato come il loro matrimonio sia stato organizzato in appena 2 settimane, in vista del fatto che il papà della showgirl sarebbe venuto in Italia a trovarli e che lei ci tenesse tantissimo ad averlo accanto a sé per il fatidico sì: “Siamo due pazzi, abbiamo mandato gli inviti agli amici via whatsapp con un videomessaggio per dare un tocco personale, e il tema sarà Italia-Brasile-mondo, le nostre origini e la nostra passione”.

Juliana Moreira ha aggiunto: “Nostra figlia ci diceva sempre: ‘Ma quando vi sposate?’, e io le rispondevo che noi ci amiamo tutti i giorni, ma che non è facile organizzare un matrimonio. Ora dovremo correre, ma sono felice perché non mi piacciono le cose perfette, formali, io sono una casinista e amo fare festa”.

Chi è la moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira

Juliana Moreira, classe 1982, è una modella e showgirl brasiliana naturalizzata italiana. Molti la ricordano come conduttrice di Paperissima Sprint, insieme al Gabibbo.

È molto innamorata del marito, tanto che su Instagram è possibile vederli insieme molto spesso in atteggiamenti molto romantici.

Dove vive e quanto guadagna Edoardo Stoppa

Non essendo un personaggio da copertina di giornali gossip, la vita privata di Edoardo è… decisamente privata! Non sappiamo dunque con precisione dove abiti Edoardo (anche se pare stia a Milano) né l’entità dei suoi guadagni.

