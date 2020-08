Enrico Casarosa è il regista del nuovo film d’animazione della Disney Pixar: Luca. Una storia tutta italiana ambientata in Liguria.

Si intitola Luca ed è il nuovo film d’animazione della Disney Pixar. Film che, come anche il titolo suggerisce, sarà a forti tinte verdi, bianche e rosse. Ci sarà infatti davvero tanta Italia nella pellicola a partire dal regista: Enrico Casarosa, al suo debutto alla regia di un lungometraggio anche se in passato aveva lavorato come storyboard artist in film di grande successo come Cars – Motori ruggenti, Ratatouille e Up.

Luca, il film della Disney Pixar: parla il regista

“Questa è una storia profondamente personale – ha spiegato Enrico Casarosa – non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto (è nato a Genova, ndr), ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia”.

“Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare – ha poi proseguito il regista, come riporta Vanity Fair – e sono al centro della nostra storia in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Luca: l’uscita del film della Disney nel 2021

Per poter vedere al cinema Luca bisognerà aspettare ancora diverso tempo, circa un anno: il film è infatti atteso nelle sale cinematografiche il 18 giugno del 2021.

Come ha anticipato anche il regista Enrico Casarosa, Luca racconterà la storia di amicizia nata d’estate sulla riviera ligure tra due ragazzi. Una storia come tante ma allo stesso tempo unica.

A proposito di film della Disney Pixar, in questo 2020 ne sarebbero già dovuti arrivare due al cinema: Onward – Oltre la magia e Soul. A causa della pandemia di Covid-19 entrambe le pellicola non hanno però potuto uscire secondo le date previste. Onward – Oltre la magia è stato distribuito sulla piattaforma Disney +.

