La bellezza della Liguria e delle Cinque Terre hanno conquistato anche la Disney: ecco le location del film Luca da vedere.

Le bellezza dell’Italia spesso hanno fatto da sfondo a film, anche a produzioni straniere. Più raro che ciò avvenga quando si tratta di film d’animazione ma, anche in questo caso, le eccezioni non mancano: un esempio è dato dal film della Pixar “Luca”, la cui uscita è in programma per il mese di giugno del 2021. Dove è ambientato “Luca”? In Liguria, per la precisione nelle splendide Cinque Terre. Se questo film d’animazione della Pixar è ambientato in Liguria è il merito è dello storyboarder, Enrico Casarosa, genovese di nascita ma che da diversi anni abita e lavora proprio negli Stati Uniti.

Luca: le location alla Cinque Terre del film d’animazione

Tra i luoghi che si possono vedere e riconoscere in Luca c’è sicuramente la spiaggia e le particolari case colorate di Vernazza: un luogo da cartolina, patrimonio dell’Unesco, che la Pixar ha voluto omaggiare con questo film d’animazione e che è possibile vedere anche nel trailer della pellicola.

Cinque Terre

Ma Vernazza è sola una delle Cinque Terre. Tra le altre c’è Riomaggiore, incastonata tra due ripide colline che scendono sul Mar Ligure. Poi Manarola, con i suoi vicoli in pietra, le varie case sui fianchi del promontorio e la via Belvedere che termina con una vero e proprio balcone sul mare: il panorama che si può vedere da lì lascia senza fiato.

E’ una delle Cinque Terre anche Cornigilia, piccolo e caratteristico borgo arroccato du uno sperone di roccia di circa un centinaio di metri. Da segnalare a Corniglia la parrocchia di San Pietro, uno dei piùbelli esempi di gotico ligure.

L’ultimo paese che fa parte delle Cinque Terre è Monterosso, paese che tra l’altro era molto amato da Eugenio Montale. Il borgo medievale con i suoi carruggi, la spiaggia più lunga tra tutte quelle delle Cinque Terre sono alcune delle caratteristiche di questo borgo.