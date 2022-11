Luca Argentero e Cristina Marino sono una splendida coppia ma il noto attore pare decisamente geloso per qualche “apprezzamento”…

Ospiti a ‘Che Tempo che Fa’ condotto da Fabio Fazio, Luca Argentero e Cristina Marino hanno raccontato un po’ della loro vita insieme e, ovviamente, hanno colto l’occasione per promuovere la loro partecipazione a Celebrity Hunted.

Tra i due c’è grandissimo feeling anche se il noto attore pare avere qualche “insofferenza” a sfondo di gelosia per alcuni “apprezzamenti” che la sua compagna fa per alcuni altri uomini….

Luca Argentero e Cristina Marino: la gelosia…

Luca Argentero e Cristina Marino

La coppia, come detto, si è raccontata a 360° dimostrando un grande amore. Però, tra Luca Argentero e Cristina Marino c’è stato anche qualche scambio di battute piuttosto “frizzante”.

Tutta colpa della gelosia dell’attore per sua moglie che ha mostrato un certo gradimento per altri uomini.

“Devi sapere Fabio che mia moglie mi rinfaccia ogni giorno che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet. Ma per fortuna stasera c’è Stefano De Martino, che è un altro problema di famiglia”, ha detto l’uomo scherzando. “Devi capire che nella generazione di Instagram, se io metto un like ad una donna è un problema, se lei lo mette a Stefano De Martino invece va bene”, ha aggiunto Argentero facendo capire di essere geloso di sua moglie.

“Non mi do pace su questa cosa. Dice che mette like perché sono belle foto, ma è tutto sexy e unto, dai. Io ormai per ragioni anagrafiche non posso più farle queste cose”.

Da De Martino ad un altro “problema”: Rkomi. “Rkomi sembra un po’ lo sfigato della classe, ma in realtà è un ragazzo estremamente sensibile”, ha detto la Marino. “Si traveste da sfigato…”, ha aggiunto. Argentero, evidentemente geloso, ha subito replicato: “Si sveste più che si traveste”.

Di seguito un simpatico post Twitter di ‘Che tempo che fa’:

"Il fascino di Rkomi"

"Eh ma perchè lui ha questa 'cosa' che sembra lo sfigato della classe, poi in realtà è un ragazzo estremamente interessante, simpatico.."

"Ehhhh ma fai bene" 😂@Lucaargentero e @Cri__Marino a #CTCF , fra i protagonisti di Celebrity Hunted pic.twitter.com/jJTGiAxKcN — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 20, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG