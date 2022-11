Il lusso discreto di Loro Piana sviluppa una linea loungewear outdoor e scommette su materiali esclusivi

Quando si pensa all’abbigliamento invernale, il primo tra i tessuti caldi e morbidi su cui poter fare affidamento è senza dubbio il cashmere: da indossare dentro o fuori casa, Loro Piana realizza così una collezione loungewear perfetta per l’inverno e che per trasmettere quella sensazione calda e rassicurante della pregiata fibra, prende il nome di Cocooning. Da sempre sinonimo di qualità e lusso minimal, il brand che dal 2013 è stato assorbito dal colosso francese LVMH confeziona una collezione dove il cashmere e le sue declinazioni sono assoluti protagonisti.

Loro Piana Cocooning: capi leggeri, sofisticati e comfy dentro e fuori casa

Eleganza, classe, leggerezza: la linea Cocooning di Loro Piana si fa interprete di un dress code sofisticato che punta su pezzi essenziali. La felpa con cappuccio in cashmere, maglioni e dolcevita a costine, sono solo alcuni dei capi nel quale perdersi e avvolgere dolcemente il corpo, insieme anche a pantaloni larghi in stile pantapalazzo che ripropongono in versione chic quella linea comfy che tanto abbiamo amato. L’idea è quello di un dress code versatile e comodo, che incontri l’esigenza di indossare tessuti di altissima qualità dentro e fuori casa.

Un’esigenza di comodità e ricercatezza che si declina anche nella linea intimo, che più di qualsiasi altro capo si prende ancor più cura del nostro corpo, soprattutto in inverno. Il punto di forza di questa collezione quindi è nella scelta di fibre naturali e pregiate di altissima qualità, come il filato baby cashmere, il jersey di cashmere o misto cashmere-seta. I colori perfetti per esprimeredisponibili in una palette chiara di bianco, crema, beige e rosa cipria. Non mancano persino accessori particolari, come la borsa d’acqua calda in maglia cashmere. I prezzi partono dai 220 euro delle calze ai 2700 euro dei mxi cardigan.

Cashmere Denim: l’esclusivo materiale innovativo Loro Piana

Se però la linea Cocooning rappresenta un legame forte con la tradizione tessile Loro Piana, la vera novità nel mondo del cashmere è il CashDenim: un materiale lussuoso e innovativo sviluppato da artigiani giapponesi originari della regione di Bingo (Okayama e Hiroshima) e specializzati nella produzione di denim cimosato. Si tratta di un tessuto composto dal 60% di denim e dal 40% di cashmere.

Si ottiene mescolando l’ordito in filato denim tinto in indaco e la trama in fibra di cashmere non tinta; tutto viene poi intrecciato lentamente su vecchi telai, strumento ormai quasi caduto in disuso. Richiedendo una lavorazione e lunga che impiega quasi mezza giornata l’esclusività della collezione è data anche dalla produzione di soli due pezzi: un jeans a vita alta e una giacca con tasche a toppa per la collezione autunno/inverno 2022-2023.

Riproduzione riservata © 2022 - DG