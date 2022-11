L’iconico trifoglio Adidas si griffa di Balenciaga e nasce una delle capsule, in vendita dal 3 novembre, più desiderate del momento

Già quest’anno qualcosa bolleva in pentola tra Adidas e Balenciaga. A Maggio con una sfilata alla Borsa di New York il brand presentò una capsule resort acquistabile a tempo limitato che ad oggi è chiaro rappresentasse solo l’inizio di un’interessante sodalizio con Adidas che trova piena espressione nella chicca di questa collezione: la rivisitazione del simbolo del brand sportivo tedesco, il trifoglio, accompagnato dalla scritta Balenciaga, un sorta di tatuaggio che firma lo styling di questa capsule che mescola lusso, sport e streetwear.

Adidas + Balenciaga: una collezione street, luxury e Y2K

Dopo Gucci, è chiaro che anche Balenciaga sancisce il ritorno dei capi Adidas come trend indiscusso ed in particolare modo del logo a trifoglio che in bella mostra anche stavolta crea un ponte tra passo e presente, proseguendo il revival anni Duemila che tanto piace e diverte la moda di questi tempi. Sicuramente cambiano i significati: riveduto e corretto dai brand di lusso, il trifoglio crea un nuovo legame con Adidas, espresso secondo il dress code del lusso.

Balenciaga però rispetto a Gucci va oltre e si appropria dell’intero universo Adidas, anche del logo a triangolo, quello che il brand tedesco ha di gran lunga preferito negli ultimi anni. Linee decise, contemporanee, una collezione unisex che rivede il comparto Adidas Originals e che comprende t-shirt over, pantaloni ampi e comodi caratterizzati dalle iconiche strisce laterali a tre, a cui abbinare anche una vasta gamma di accessori come city bag a sacchetto o borsoni da viaggio. La più desiderata sarà però senz’altro la hand bag con strisce Hourglass, la preferita da Kim Kardashian.

Non poteva mancare tra le scarpe naturalmente l’iconico stivaletto a calza tanto amato da Balenciaga con tacco sottile e una rivisitazione delle sneakers Triple S.

Dove acquistare la capsule e quanto costano i capi della collezione

A differenza della capsule lanciata in precedenza con Adidas e se ha certamente attestato nella sola vendita di 5 giorni il successo di questa co-lab, questa collezione non prevede una vendita a tempo. Pur considerandosi sicuramente una limited edition, anche se dato il successo non è da escludere che il sodalizio si ripeta anche per la collezione estiva, c’è abbastanza tempo per individuare i capi che compongono la collezione.

In vendita dal 3 Novembre sia sul sito Adidas che su quello Balenciaga, rispetto alla media dei prezzi del brand, i costi sono decisamente più luxury: si parte infatti dai 150 euro per le calze, passando per gli 795 euro per gli stivaletti a calza e gli 850 euro delle sneakers Triple S. Tra i pezzi più costosi la giacca Trefoil Puffer di 2.600 euro e il pantalone Trefoil Track Suit dal costo di 1200 euro, senza dubbio insieme alle scarpe tra i pezzi più iconici e desiderati del guardaroba Adidas.

