Balenciaga sceglie una nuova direzione anche per la collezione resort 2023: una collab con Adidas per un pret a porter di lusso.

Prada qualche anno fa ha aperto le danze con le sue sneakers luxury a tre strisce, oggi tutti desiderano una collab con Adidas che entra così a gamba tesa nel mondo dell’alta moda prima con Gucci per la collezione invernale e adesso Balenciaga in versione Resort. Una direzione che suggerisce un’unica certezza: il 2023 sarà l’anno del logo e delle tre strisce Adidas ovunque, e con quest’ultima collezione street, comfy e cool del brand di Demna Gvasalia siamo pronti già ad avvistare i capi must have del guardaroba perfetto per la stagione autunnale.

Balenciaga: la collezione resort 2023 con Adidas sfila alla Borsa di New York

Ormai lo abbiamo imparato: dietro ogni scelta, di stile e marketing, di Balenciaga c’è sempre un secondo intento: sconvolgere – si veda la tendenza delle sneakers consumate appena uscite – ma anche fa riflettere, ed è in questa cornice che va letta la sfilata resort che si è tenuta in una cornice insolita ma che con la moda è strettamente legata: la Borsa di New York.

Gvasalia si concentra sull’essenza della moda che non può e non deve negare di essere strettamente legata ad un marketing incentrato sulla vendita, asservito al capitalismo: ecco perché la sfilata si è tenuta in un luogo emblematico e fotografia di questa realtà che lo stilista porta all’eccesso, coprendo i volti delle modelle con maschere in latex, così che l’una sia uguale all’altra distinte solo dai pezzi della collezione che prende il nome di Garde-Robe.

Garde-Robe: la collezione e collab con Adidas, per un guardaroba di soli pezzi chiave

Per un’ironia finemente calcolata da Gvasalia naturalmente, la collab con Adidas esprime pienamente la sua essenza tra gli schemi luminosi della borsa e le sue impazzite cifre colorati: i due brand più desiderati e indossati del momento piacciono a chi li indossa e a chi li orchestra perché vendono – Balenciaga è oltre i due miliardi di vendite annuali – proponendo quei capi che si indossano sempre, sportivi, pratici, quelli che durante la pandemia sono diventati comfy, destinati almeno per ora ad essere ricercati sempre e comunque.

Gard-robe infatti si compone di pezzi chiave: trench in pelle, jumpsuit impermeabili, t-shirt, sneakers, jeans over, giacche vestaglia da stringere in vita, tute e maxi blazer, il cui design mette da parte almeno per ora le spalline voluminose che hanno caratterizzato lo style del brand recentemente. Una collezione che è già in vendita ma che esattamente come la galleria di Instagram sparirà tra non molto tempo: i capi infatti sono acquistabili fino al 29 Maggio. Ed è così che Balenciaga firma un colpo al cerchio e uno alla botte alla moda.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG