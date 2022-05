Il motto di un prezioso e armonioso look da invitata è less is more: scegliere pochi accessori luminosi e raffinati.

Partecipare ad un matrimonio richiede un certo impegno anche da parte degli invitati: il parrucchiere al mattino o il giorno prima insieme all’estetista come sono solo l’ultima fase di un rituale che generalmente inizia un po’ prima e che consiste nella scelta dell’abito e degli accessori. Così si inizia a ricercare quali sono le tendenze dell’anno, quali colori ci stanno bene e cerchiamo magari di evitare la stessa nuance di chi è più vicino alla nostra cerchia, ma soprattutto come rendere unico il nostro look da invitata. La scelta degli accessori giusti, meglio se luminosi e al servizio dell’abito possono aiutarci proprio in questa direzione.

Look da invitata ad una cerimonia: collane, bracciali, baciamano, orecchini, quali bijoux scegliere

Ricordate che la parola d’ordine del vostro look da invitate dovrà essere armonia. Generalmente infatti gli stessi abiti che si scelgono prediligono la semplicità nel design perché a rendere unico il vostro abito è prima di tutto il tessuto e naturalmente il colore, fondamentale anche per comprendere la nuance dei bijoux.

– Il colore argento è una vera e propria carta jolly: se avete un budget contenuto un punto luce luminoso oppure una collana con una pietra preziosa per valorizzare il décolleté sarà il vostro salva look, insieme anche all’oro rosa che sta molto bene con nuance rosate oppure l’oro, sempre un evergreen purché sia sempre di una sfumatura delicata e non troppo accesa. Diversamente se desiderate dei gioielli ad hoc, scegliete bijoux che richiamino il colore del vostro abito purché siano sempre minimal: gioielli dal design imponente, pietre troppo grandi o eccessivamente colorati sono da evitare.

– Potete puntare tranquillamente su un set collana, orecchini, bracciale e anello, purché non eccediate. Ad esempio se volete indossare un baciamano, una soluzione molto elegante, evitate di indossare ulteriori anelli e bracciali.

Decorazioni per capelli: fermagli luminosi e cerchietti

A meno che non decidiate di indossare un cappello – pur rispettando le regole che il bon ton richiede – potreste scegliere una semplice acconciatura come una treccia oppure un raccolto da poter impreziosire con le tantissime decorazioni luminose acquistabili anche online su Shein: pettini ed elastici decorati con pietre preziose, fermagli con intarsi luminosi e dal design floreale.

– In alternativa se amate il tocco bon ton c’è un’alternativa al cappello che funge anche da acconciatura: si tratta dei cerchietti impreziositi da fiocchi, decorazioni floreali o con persino piccole falde legate al cerchietto, una scelta molto vintage per chi ama un look più classico ma anche un po’ fuori dal coro. Un accessorio molto particolare che vi consigliamo di indossare con dei bijoux non troppo vistosi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG