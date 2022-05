Anche i capelli rendono unico e speciale il nostro look da sposa, grazie anche a preziosi accessori per valorizzarli.

Il più grande desiderio di una sposa è che allo scattare del giorno magico sia tutto perfetto, a cominciare dal look che può essere ulteriormente personalizzato e valorizzato grazie all’attenta scelta degli accessori. E sappiamo bene quanto i capelli siano un focus prezioso del nostro bridal look: un’acconciatura da valorizzare con fermagli, diademi e semplici cristalli oppure per chi cerca l’effetto plot twist, perché non osare anche con un cappello purché il contesto e il vostro matrimonio lo consenta.

Accessori da sposa: non solo velo ma anche cappelli, quando la cerimonia lo consente

L’avreste mai detto che una sposa può scegliere anche di indossare un cappello al suo matrimonio? Tutto è possibile purché si rispetti però un minimo di bon ton, che in questo caso è strettamente legato al tipo di cerimonia. Non adatto sicuramente in chiesa dove il velo resta il sole ed unico accessorio per coprire, ma sì al cappello per le cerimonie civili e perché no durante il ricevimento: un tocco di classe e inaspettato che potrà stupire gli invitati.

Scegliere già normalmente un cappello da indossare tutti i giorni non è semplice. Bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli come la forma del viso, alla dimensione e allo stile, tre elementi che nel caso di un look da sposa sono cruciali. I cappelli che generalmente si abbinano agli abiti da sposa sono a falda larga, in pizzo stile anni ’20 o anche in paglia, perfetto per chi ha scelto per il proprio ricevimento una location rustica. Anche se impreziositi da decorazioni vistose o luminose, non abbiate timore ad osare più del solito: è pur sempre il vostro giorno!

Accessori per un hair look prezioso: fermagli, tiare, decorazioni

Se il cappello è una carta riservata solo in alcune occasioni e apprezzata sicuramente non da tutte, è certo che l’acconciatura è fondamentale quanto l’abito da sposa: c’è chi semplicemente sceglie una treccia o un raccolto da decorare con cristalli preziosi o fiori che copriranno eterogeneamente il capo. Non sottovalutate anche i fermagli come pettini con intarsi o pietre preziose dai colori neutri se la cerimonia è tradizionale o anche colorati se avete pensato ad un matrimonio unconvetional.

– E se quel giorno lo immaginate da principesse? Tutto è concesso e la scelta di una tiara o di un diadema saranno quell’accessorio che donerà al vostro look un aspetto regale, sognante e da favola. Le tipologie sono diverse, da vere e proprie corone a cerchietti. Se invece volete valorizzare e illuminare il velo, aggiungete qualche fermaglio a lato dei capelli oppure pettine decorativo che impreziosirà il vostro raccolto, per uno scintillio pratico da indossare tutto il giorno.

