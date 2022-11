Presentata alla sfilata p/e 2023 di Balenciaga, la clutch formato sacchetto di patatine potrebbe lanciare un nuovo trend già da questa stagione.

Non abbiamo perso un appuntamento con le provocazioni di Demna Gvasalia, direttore creativo di Balenciaga e puntuali eccoci ad assistere all’ultima trovata. Adesso infatti è toccato al sacchetto di patatine Lay’s trasformarsi in una comoda clutch firmata Balenciaga, che ha sfilato come accessorio della collezione primavera/estate 2023. Dopo la trash pouch e la speaker bag lanciate un po’ di tempo fa tra i nuovi accessori e la borsa ispirata all’iconico sacchetto della spesa blu di Ikea un po’ di tempo fa, Gvasalia torna al gusto ancora una volta di trasformare l’accessorio o l’oggetto quotidiano in qualcosa di unico e prezioso.

Balenciaga trasforma un sacchetto di patatine in una borsa: come nasce l’ispirazione

Sappiamo bene che correre sull’Instagram di Balenciaga e sperare di vedere o rivedere collezioni e accessori è impossibile: il brand infatti aggiorna costantemente il proprio spazio virtuale, ma per fortuna tutte le chicche si trovano sul profilo di Demna Gvasalia ed è infatti proprio lì che è possibile vedere il sacchetto di patatine Lay’s trasformato in una comoda prêt-à-porter. A rendere griffata e speciale questa clutch è la scritta Balenciaga, che riesce a rendere luxury anche un oggetto così usuale.

Secondo gli addetti ai lavori però, Demna questa volta avrebbe in un certo senso lanciato qualche in indizio precedentemente: lo scorso giugno durante un evento alla Royal Acadamy of Fine Arts di Anversa, lo stilista girava già con un vero sacchetto di patatine Lay’s. Un momenti che ha assunto un doppio significato: un anticipo della collezione o magari proprio il fatidico momento dell’ispirazione.

Quanto costa la borsa che omaggia il sacchetto di patatine Lay’s

Le trovate di Balenciaga fanno parlare tanto. Non solo in termini di gusto ed estetica ma anche e soprattutto quando si parla di prezzi. Attualmente non si sa precisamente il costo di questa particolare borsa di lusso in forte linea con le tendenze anni ’90, non essendo stata ancora ufficialmente rilasciata, ma considerando i prezzi medi degli oggetti unici e creativi di Balenciaga, si parla almeno di 1800 dollari, circa 1846 euro.

Per il resto non manca assolutamente nulla: si sono i diversi gusti, esattamente come nella realtà, a cui corrisponde una variegata palette di colori – azzurro, rosso, giallo -, interno argentato con cerniera persino una lista degli ingredienti sul retro dell’accessorio. Se vi state chiedendo invece come e quando si porterà la Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch, la risposta è nel luogo dove è stata avvistata la prima volta: la collezione primavera/estate 2023, che grazie a Balenciaga suggerisce così già il trend degli accessori irriverenti che da sempre caratterizzano l’estate. Una clutch che si indossa in maniera disinvolta, su un abbigliamento street, casual e persino elegante per chi vuole osare con una certa provocazione alla Demna!

