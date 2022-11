Jolly del guardaroba da ufficio e per il tempo libero, la gonna midi svolterà ogni nostro look con molteplici abbinamenti

Jeans, plissettata, a ruota, patchwork, sulle passerelle invernali delle collezioni a/i 2022-2023 la gonna midi è andata in scena in tante varianti e abbinamenti possibili, riuscendo finalmente a mostrare come anche questo capo non abbia nulla di invidiare alla comodità dei pantaloni. Ultra femminile, ecco che l’idea della gonna lunga che diventa midi trasforma questo modello in un capo pratico perfetto da indossare per un office look ma anche da riservare al tempo libero sia di giorno che di sera. Scopriamo allora quali sono i modelli più amati e proposti dagli stilisti e come abbinarli puntando anche sulle scarpe giuste.

Gonna midi a tubino o a ruota: i trend di Alexander McQueen, Prada, Bottega Veneta

Sexy e avvolgente oppure romantica e danzante? Sembra sia questo il dilemma delle collezioni invernali e dei designer, che attraverso la gonna midi sintetizzano le due anime delle donna contemporanea. Alexander McQueen sceglie il modello tubino in pelle, midi ma asimmetrica da abbinare rigorosamente con un chiodo di pelle non necessariamente nero. Tacchi décolléte naturalmente vertiginosi per un look audace per brillare alla luce della sera.

– A lanciare però il modello colpo d’occhio della stagione è senza dubbio Prada con i suoi modelli patchwork: un mix and match che si abbina quasi sempre al tulle, che con garbo ed eleganza firma uno dei modelli più originali e bon ton dell’inverno dall’effetto vedo e non vedo. Una gonna midi dalla vestibilità morbida e giocosa, in bilico tra il taglio di una gonna tubino e una classica, perfetta con le Mary jane ma declinabile anche in chiave sporty-chic con un paio di sneakers.

– Romantica, danzante e ampia più che mai, magari anche con un tocco originale inaspettato o con uno spacco laterale, è la gonna midi secondo Bottega Veneta che gioca con i tessuti: vinile, pelle liscia o plissetta, in un look mix and match che predilige maglioni morbidi e ampi di lana. Un look che con un paio di anfibi possiamo rivisitare in chiave office look.

Gonna Midi jeans+ stivaletti + camicia: un look elegante, pratico e casual

Questo è senza dubbio l’anno del denim e quindi anche la gonna si tinge dei molteplici lavaggi, texture e tagli di questo tessuto. Anche in questo caso i modelli possono essere ampi o a tubino, mentre la vita alta resta una costante della gonna midi di questa stagione invernale. Come indossarla tutti i giorni? Con un paio di stivaletti in pelle o camoscio, bassi o alti, a seconda delle nostre esigenze: è questo uno dei key look dell’autunno/inverno 2022-2023.

Un look che può trasformarsi così nel nostro mix and match vincente se vi abbiniamo una camicia, da indossare da sola o anche con un maglione quando le temperature iniziano a scendere. Con una tote per andare in ufficio, una pochette morbida o una mini bag a tracolla per un aperitivo o un appuntamento, saremo perfette.

Riproduzione riservata © 2022 - DG