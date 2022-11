Alla voce must have di quest’anno ogni fashion addicted vi risponderà: i pantaloni cargo

Hanno letteralmente invaso il feed dei brand del fast fashion, su Shein l’algoritmo impazza alla loro ricerca e il trend #cargopants è una delle voci più ricercate: i pantaloni cargo, che hanno iniziato a farsi amare quest’estate sono pronti a conquistare anche la stagione invernale, grazie anche alla complicità delle modelle più amate e seguite del momento, le Hadid in prima fila. E adesso che le temperature inizieranno ad abbassarsi – chissà quando – urge prendere qualche inspo dalle passerelle e anticipi di look dalle influencer per scoprire come valorizzarli anche nella stagione invernale. Oltre ad appuntarsi quali sono i modelli più cool!

Pantaloni cargo militari, larghi, con lacci: i modelli di Zara, Stradivarius e Bershka

Avrete senz’altro notato che non esiste un solo modello di pantaloni cargo. Alle volte forse ci abbiamo anche perso la testa per accertarci che quelli fossero davvero il modello più desiderato del momento in questione: a caratterizzarli sono generalmente tasconi che si ergono per tutta l’altezza gamba, da 2 a 4, un appeal dal dress code militare, e talvolta anche dei lacci attaccati alle tasche o ai fianchi, magari da avvolgere intorno al bacino.

– Tra i modelli autunnali della stagione spiccano quelli senza cerniera e chiusura come proposto da Stradivarius, da indossare come praticissimi pantaloni sportivi: si stringono infatti con un elastico intorno ai fianchi e ci sollevano anche dal timore della taglia giusta. E se cercate qualcosa di originale, i cargo pants diventano anche eleganti e meno street nella capsule di Kaia Gerber x Zara, rivisitati in una versione sporty chic a vita bassa.

– La versatilità del modello a vita è un punto di forza dei pantaloni cargo proposti da Bershka. Dopo il grande successo dei modelli pratici e leggeri dell’estate, il brand li propone in una palette di colori neutri – verde militare, beige, blu scuro, fango – e in twill, per scaldare i motori dell’inverno.

Come indossare i cargo pants: I look inspo di Chiara Ferragni, Off-White, Isabel Marant

Quando si parla di trend la prima musa dei nostri look inspo non può che essere Chiara Ferragni, che in più di un’occasione a indossato i pantaloni cargo nella maniera più cool: top crop, magliette a manica corta o lunga che lascino scoperto il bacino, questo il mix and match senza dubbio più gettonato ma non sottovalutiamo anche i body monospalla, alternativa allettante per indossarli a prova di freschetto.

– Chi se non Off-White può insegnarci come portare i pantaloni cargo a vita bassa? Le più audaci possono seguire il trend della lingerie bene in vista, replicando look basic che abbinano slip bianco e jeans: ma che ne sanno i 2000? E il giubbino di jeans ci aiuterà a firmare un total look in denim a prova d’autunno!

– Non solo però sneakers e stivali, i cargo possono diventare incredibilmente raffinati ed eleganti anche con un paio di décolleté a punta: l’effetto è assolutamente glamour come mostra il look proposto da Isabella Marant, che ci propone un’alternativa chiave invernale che enfatizza ancora di più la fluidità del modello.

