L’Haute Couture del red carpet ci fa sognare, ma gli outfit della Croisette di Cannes sono quelli da copiare e indossare.

Il Festival di Cannes ci regala sempre spettacolo, non solo di film ma anche e soprattutto di outfit. Certo, si attende il red carpet con immensa curiosità e con la voglia di sognare e ammirare quegli abiti Haute Couture che forse non indosseremo mai, ma fermiamoci un attimo e ci renderemo conto che le ispirazioni fashion da rubare sono tutte sulla Croisette.

E quest’anno a Cannes 2021 da partire da Chiara Ferragni abbiamo avvistato non poche summer vibes: pancia scoperta, denim, mini gonne, tacchi squadrati, abiti oversize, che bastano da soli a delineare il guardaroba perfetto dell’estate 2021 se non addirittura da mettere direttamente in valigia destinazione mare. E allora tuffiamoci in un questo fashion rendez vous pret a porter.

Look Cannes 2021: Chiara Ferragni, Marion Cotillard, Sophie Marceau

Sobri, semplici, inaspettati o super trendy: i look delle dive di Cannes 2021 sono aperti a qualsiasi tendenza, da rilanciare a noi che nel pieno dei saldi e dell’estate abbiamo bisogno di essere ispirate dalle migliori per rivedere e aggiornare il nostro guardaroba per resistere al sempre in agguato non so cosa mettere.

E noi invece sappiamo non solo cosa mettere ma anche da dove iniziare grazie ai look di Cannes 2021 che ci ha regalato Chiara Ferragni, che in un suo post ne ha fatto un summit perfetto, sintesi delle tendenze estive da rubare e giocare ad abbinare secondo il nostro gusto.

Incantevole il top super crop in denim di Prada, i jeans strappati alle ginocchia, ma non ci è sfuggita neppure la camicia in un raffinato tie dye di Louis Vuitton o il romantico mini dress rosa in fiore con le maniche a palloncino. Che mondo sarebbe senza la Ferry?

– Dalla diva di Instagram da due signore del cinema come Marion Cotillard, che lontana dalle luci del red carpet sposa un look rilassato ed oversize, ricordandoci che non è estate senza un kaftano da rendere chic in versione city, con una cintura in vita, mini bag di paglia e e uno stilosissimo zoccolo alla tirolese.

– Look vintage ne abbiamo? L’interprete perfetta non può che essere un’intramontabile e sempre meravigliosa Sophie Marceau che con la sua camica bianca ricamata dal taglio over da indossare in jeans flare ed un raffinato tacco a spillo gioiello è tutte noi: come essere elegante senza spendere troppe energie. Un look che più reality di così non si può.

Trend alert di Cannes 2021: top foulard e total look white

Il bianco naturalmente non poteva essere una nuance in silenzio a Cannes, sfoggiata da Bella Hadid nel suo Jean Paul Gaultier in versione sogno proibito per tutte noi, in maniera casual e disinvolta e invece da una forza della natura come Jessica Chastain, che punta per la sua passeggiata sul litorale francese su un look da costiera.

– Abito in pizzo trasparente e sottoveste total white, a contrasto con una cintura marrone chiaro, handbag alla mano e pronte per la passeggiata total relax. Il bianco conquista anche la top model Izabel Goulart, che lancia due trend da rubare subito: il completo bianco, con un blazer perfetto per il prossimo party estivo e a cui possiamo abbinare proprio come lei un top foulard. Quest’estate quindi non puntiamo solo sui crop top, e osiamo ancora di più.