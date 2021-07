Capelli da rock star e abito botticelliano, Sharon Stone è il ritratto della bellezza senza età

Quest’edizione di Cannes 2021 nei look, nei sorrisi, e nelle sfilate sul red carpet ha il sapore d’estate – occhio alle summer ispiration pret a porter per i vostri outifit -, della voglia di eccedere, osare e mettere da parte la sobrietà. Ma è anche un omaggio alla bellezza naturale, iniziata dalla hair positive di Andie MacDowell e che ieri ha trovato la sua massima espressione in una bellissima Sharon Stone, che nei suoi 63 anni ha incantato il red carpet con un altro degli abiti Haute Couture più speciali di questa edizione.

D’altronde Sharon lo ha sempre detto: il segreto è mostrarsi al meglio nella propria età, godersi le gioie e le bellezze del tempo che passa. E dopo questo red carpet da favola, possiamo dire che continua a tenere fede al suo credo, senza perdere colpi.

Sharon Stone strega Cannes 2021, con un abito floreale da favola

Non appena ha messo piede alla Croisette, tante sono state le suggestioni che ha scatenato il lungo abito in tulle azzurro di Sharon Stone, che lascia le spalle scoperte e la trasforma in una moderna principessa, con il suo taglio sbarazzino rockeggiante, che dona al suo look l’effetto rock della drama queen.

Ma è solo un effetto perché anzi per Sharon no more drama, felicissima di essere a Cannes più bella che mai, in pole position con il suo abito che gareggia senza timore con gli Haute Couture mozzafiato che abbiamo visto nella settimana del festival del cinema francese.

La basic istinct woman ha indossato un modello bustier ricoperto di fiori, dal gusto botticelliano firmato da Dolce e Gabbana: un’esplosione di fiori a contrasto sull’intero abito con effetto 3D. Un outfit che l’attrice ha condiviso su Instagram sintetizzandolo nella didascalia La sostanza di cui sono fatti i sogni. Un sogno più che mai nel blu dipinto di blu.

Sharon in style romantic rock: il pixie cut e il beauty look, da cui prendere ispirazione

La prima lezione che possiamo apprendere da questo fabulous look di Sharon Stone? Sicuramente che quest’estate inseguendo le tendenze boho, con i fiori possiamo permetterci di esagerare, non solo puntando su stampe flower power, ma anche su bijoux e applicazioni per capelli. E se siete particolarmente brave con ago e cucito, potreste divertirvi a personalizzare top e borse proprio con decorazioni floreali.

Il mix and match resta inoltre una tendenza dominante, anche nell’accostare look diversi. Per smorzare infatti il romanticismo del suo abito, l’attrice ha scelto un taglio corto e ribelle pixie cut, dinamico e sbarazzino, ed un trucco non particolarmente sofisticato ma focalizzato sugli occhi. Kajal per incorniciare lo sguardo di ghiaccio ed una tinta labbra che richiamasse il corallo, tra le nuance dei fiori del suo abito.