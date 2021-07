Come la musica anche la moda continua ad onorare gli anni ’90, questa volta con un nuovo trend bijoux

Dite la verità, quanto vi state pentendo di aver buttato quegli anelli colorati che magari avete indossato in passato, anche da piccoline, e che ad un certo punto avete deciso di buttare? Sì, ecco proprio quelli sono gli anelli in resina e plastica pronti a spopolare nuovamente tra i bijoux pret a porter estivi, e che sono la nuova mania vintage di influencer e popstar. Se nel fondo del vostro portagioielli ne trovate qualcuno, siete pregate di tirarlo subito fuori, ma se così non fosse non disperate, sarà l’occasione per acquistarli in chiave 2021, puntando sui modelli e i colori trendy del momento. Let’s go!

Anelli in resina e plastica 2021: colorati, fantasiosi e maxi

Rispetto ai modelli anni ’90 gli anelli in plastica e resina che dominano il trend bijoux di quest’anno, sono di forma geometrica, floreale, tondeggianti impreziositi da swarovski oppure semplicemente colorati, con applicazioni e decorazioni. L’ispirazione naturalmente arriva dalle celebrity, prima su tutte Miley Cyrus, che da qualche anno a questa parte omaggia in tutti i modi possibili gli anni ’90.

Ad aver scatenato una vera e propria mania sono i modelli della designer Adriana Manso e il suo brand La Manso, alle cui creazioni in plastica riciclata non hanno resistito neppure Gigi e Bella Hadid, che amano i modelli a forma di fiore, caratterizzate da una pietra centrale. A differenza di Miley, le due top model non amano indossarne una grande quantità su tutte le dita con modelli tondeggianti, ma sceglierne di più particolari così che da singoli spicchino sulla mano.

Le collezioni ispirate agli anelli pop anni ’90: da La Manso a Swarovski, passando per Pull and Bear

Gli anelli grandi ispirati alla pop art e che omaggiano gli anni ’90 sono confermano quindi un must have dell’estate 2021: chi li ama alla follia sarà disposta a spendere anche un po’ di più per impreziosire le dita e divertirsi a mescolare colori e modelli, mentre chi ne vorrebbe avere uno magari non troppo vistoso per pura curiosità, potrebbe optare per i modelli in resina di Pull And Bear, dal costo di 5,99 euro in pacchetti da due.

– Se invece cercate qualcosa di davvero speciale e trendy, vi suggeriamo due possibilità. Una è andare sul sito de La Manso, dove trovate tantissimi modelli particolari anche nei nomi – la designer spagnola infatti ama molto ironizzare e giocare con le sue creazioni – fatti a mano. Il prezzo parte dai 58 euro a salire.

– Infine super pop è la nuova collezione Swarovski, che riesce a dare a questi anelli colorati e voluminosi un look ultra glamour e scintillante: i giochi di luce infatti sono da sempre una costante del brand, che è riuscito a declinare anche in questi modelli geometrici e giocosi, che partono dai 120 euro in su.