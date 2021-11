Zeppe, tagli cut out, tailleur, outfit retrò dall’allure contemporanea: il mix and match del look dell’estate 2022.

Colorati, sexy, accattivanti, sperimentali, i look dell’estate 2022 riassunti dalle passerelle delle Fashion Week di Milano, Londra, New York e Parigi, raccontano di un’estate vivace, pronta a lasciarsi alle spalle la pandemia: gli outfit sanno di sogno, speranza, di vita e colori ritrovati, in un mix and match di tessuti, tagli e tendenze che inevitabilmente raccontano il passato che si incrocia nel presente, proiettate verso il futuro.

Restano tendenze già avvistate nell’estate 2021, come i dettagli cut out, le zeppe e gli outfit top cropped da allacciare, con il bacino scoperto che diventa ancor più protagonista delle gambe, da sempre indiscusse regine dei nude look estivi, a cui aggiungiamo anche le spalle. Il diktat sarà scoprirsi in punti strategici, per essere sexy ma con classe.

Look estate 2022: dai tailleur con la gonna corta alla lingerie in bella vista

Sensualità, glamour e rigore, tre attributi mood che nell’estate 2022 si mixano e stupiscono, facendo sì che tornino di moda capi iconici ma aggiornati alla bella stagione e snaturati dalla loro vocazione primaria: il tailleur ad esempio non è più solo un office outfit ma complice l’eleganza multicolor di Chanel e rivisitato con gonna corta, può diventare anche il completo perfetto da riservare ad incontri ed eventi mondani. La mini gonna strizzando l’occhio agli anni ’60 in alcuni casi diventa persino inguinale.

– Sull’onda del vintage si riscopre protagonista il quadretto Vichy, di cui Michael Kors ne fa un tessuto protagonista della sua collezione in una versione glam black and white, mentre il vestito da sera squadrato in puro stile sixty sarà must have da sera imprescindibile del nostro guardaroba secondo Dior. Gli stilisti osano e invitano anche noi a farlo, mettendo in bella mostra la lingerie.

– Tendenza già in voga quest’anno, la coppia blazer+reggiseno, dello stesso colore o della stessa fantasia nella versione 2022, si consolida definitivamente e se lasciamo che dai pantaloni a vita bassa si scorgano gli slip come ci lascia intuire Miu Miu, con elastici preziosi e sofisticati per l’occasione, saremo di certo sulla cresta dell’onda.

Tagli cut out, tute, zeppe e coprispalle: le altre tendenze della prossima stagione estiva

Sono tornate da qualche anno per non lasciarci mai più: sono le zeppe, amatissime dalle più basse per guadagnare in slancio e altezza, ma anche dalle più alte per mettere in mostra la silhouette, sopratutto i sandali con zeppa e plateau saranno destinati a diventare dei veri e propri pret a porter in competizione con il sandalo basso evergreen. E per chi vuole sbizzarrirsi si metterà in gioco persino con i 25 centimetri di GCDS!

– Se avete amato la tuta, la indosserete quest’inverno e sognate di non abbandonare la sua comodità per il resto della vostra vita, nella prossima estate potrete divertirvi anche con le tute attillate lucide, sexy nei loro tagli cut out, sottili come una seconda pelle, a cui poter abbinare anche i coprispalle. Dal mondo della danza questi outfit pret a porter da indossare da soli o con un top, saranno il must have della prossima estate da indossare sempre e ovunque.