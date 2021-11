Gli accessori saranno i prodotti fashion protagonisti del Black Friday 2021.

Importata in Italia come Halloween, il Black Friday è uno dei momenti più attesi del mese di Novembre e uno dei venerdì, negli Stati Uniti il giorno successivo a quello del Ringraziamento, da dedicare allo shopping online e nei negozi fisici. Nel corso del tempo per i brand e gli store quest’appuntamento in una vera e propria strategia, un’occasione per premiare i clienti di sempre ma anche acquisirne di nuovi grazie a promozioni ed offerte esclusive, che spesso vengono rilasciate anche in anticipo: una sorta di anticipo o di slow Black Friday, slogan che abbiamo già visto aleggiare online. Nella strategia naturalmente rientra anche la selezione dei prodotti da scontare, da considerare anche in base ai trend che si sono confermati nel corso del tempo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Black Friday 2021: le previsioni d’acquisto in base allo scorso anno

Ormai dire solo Black Friday sembra quasi riduttivo se consideriamo le promozioni in anticipo che hanno contribuito alla più corretta definizione di Black Week, a cui potremmo persino aggiungere una s al plurale, senza dimenticare che terminato il venerdì e il weekend, c’è il Cyber Monday, che pur essendo dedicato solo alla tecnologia, da qualche anno è diventato appannaggio anche del fashion retail almeno online. Gli appuntamenti con lo shopping nell’agenda di Novembre quindi sono davvero diversi, e per molti consumatori sono diventi l’occasione perfetta per pensare in anticipo ai regali di Natale.

Secondo infatti un’analisi condotta da Stileo.it, maggior sito aggregatore di prodotti fashion in Italia, non solo gli acquisti online sono nettamente aumentati in seguito alla pandemia nel 2020, ma gli utenti sempre più attenti a queste giornate promozionali, hanno spesso colto occasione per acquistare prodotti da regalare in vista del Natale, così da poter selezionare qualcosa di prestigioso e dispendioso ad un prezzo friendly. Nello scorso anno tra i prodotti più acquistati ci sono state le jumpsuit da donna, le scarpe invernali, stivaletti da uomo, borse, portafogli e zaini.

Cosa acquisteremo di più quest’anno durante la Black Week?

In vista del ritorno della pelle in passerella e in considerazione anche dei prodotti attualmente più richiesti, sempre secondo Stileo.it gli acquisti si concentreranno maggiormente su accessori come borse e portafogli, affiancati nell’abbigliamento dalle giacche. Prodotti che in effetti sono anche quelli su cui si punta maggiormente in vista anche dei regali di Natale.

Oltre alla tipologia di prodotti fashion che faranno più gola, un capitolo a parte meritano i brand, perché anche in quel caso in base alle statistiche dello scorso anno è stato possibile individuare chi è riuscito ad offrire le promozioni più appetibili. Le offerte più ricercate infatti sono state quelle Guess, Armani e Liu Jo, e non è da escludere che anche quest’anno il trittico possa replicarsi.