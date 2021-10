Capi basic, blazer, colori neutri e design essenziali: ecco I must-have di un look minimal chic ma elegante.

L’inverno sta arrivando ma per ora ci godiamo l’autunno 2021 con i suoi look a strati come da tradizione, e il cruccio forse è tutto lì. Se in estate basta un completo stile tailleur ed un paio di sandali dal tacco medio per sentirsi chic, quando arriva la stagione fredda dobbiamo pensare a dei pezzi chiave da mettere insieme per un look elegante che non ci richieda troppo sforzo.

Il segreto però come sempre è quello di assicurarsi di avere nel guardaroba una sufficiente quantità di capi basic e versatili, per i quali basta un accessorio o un capospalla ricercato per valorizzarli e darci quel tocco effortlessy-chic che piace tanto alla moda. Che la destinazione sia un aperitivo serale, un incontro di lavoro importante in ufficio o un appuntamento che richiede un dress code ricercato, niente paura. Basta memorizzare i key look che ci salveranno la vita.

Look elegante: cosa mettere e come abbinare i pezzi chiave per un effetto minimal chic

Nel fondo del vostro cuore forse la risposta a quale fosse un capo basic e versatile che sa essere elegante, sportivo, casual o chic, insomma dal multiforme ingegno, la conoscevate già. La camicia non perde colpi, ed il bello è che anche nella sua fantasia a righe bianche e blu non riesce ad essere da meno ai modelli bianchi o neri: insieme ad un blazer bianco o nero, ed un paio di pantaloni a tinta unita, in total black o white, chi sarà mai più elegante di voi?

Il modello lungo è troppo casual o boho, quello corto punta sul tocco sexy, la risposta all’eleganza è la gonna midi: plissettata, floreale, a tinta unita, svasata o dritta, magari a tubino, con un paio di calze sarà la complice perfetta dell’autunno. Basteranno una giacca nera ed un paio di stivaletti texani, per un look chic in versione indie.

L’importanza degli accessori: dalle scarpe alle borse, i must-have del look chic

Quali sono le scarpe perfette per un look elegante? Esattamente come la camicia anche le scarpe décolléte si confermano ogni anno come un evergreen irresistibile: modello dal tacco medio, così da essere comode quanto basta, e in nuance rigorosamente nera, sono esattamente come la migliore amica: indispensabili!

Occhio però anche alle variazioni su tema: il trend dell’autunno/inverno 2021 delle scarpe elegge i mocassini come il modello perfetto che concilia comodità e glam. Provate ad abbinarli con un qualsiasi pantalone e diteci se anche i pants già sportivi che avete non sembrano improvvisamente i più chic del vostro guardaroba, perfette anche con un modello flare.

Tra gli accessori non può certo mancare una it-bag: pochette, a tracolla, a zainetto ma in pelle, meglio averne più di una e in colori neutri. Lasciamoci ispirare dai colori della terra, come quello della Birkin di Hermès abbinata impeccabilmente da Chiara Ferragni, che durante la settimana della moda parigina ci ha suggerito più di un look elegante pret a porter.