Un abito scintillante e lungo, un dress d’argento audace e femminile: così Angelina Jolie ha incantato il red carpet del Festival del Cinema di Roma.

La capitale, sempre meravigliosa, illuminata anche dalla magia del cinema che torna in sala ma anche per le strade e all’aria aperta con i suoi festival ed iniziative, e poi l’arrivo di una delle attrici più amate e iconiche di Hollywood, Angelina Jolie, che ha chiuso la Festa del Cinema di Roma da super eroina sul grande schermo per The Eternals e nella vita, oltre da femme fatale. Leggera nel vestito migliore, ma forse anche di più: sensuale, audace, un incanto ancora una volta, nel suo abito completamente in nuance argento, perfettamente in linea con lo stile del film e con il suo, che da sempre mescolare eleganza e glamour, attitudine che le appartiene per natura.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Angelina Jolie sul red carpet del Festival del cinema di Roma, scintillante in argento

Accompagnata dalle sue figlie, Angelina Jolie si è presentata al Festival del Cinema della capitale sul red carpet in occasione della première del film Marvel The Eternals, pellicola che segna ufficialmente l’ingresso anche dell’attrice nell’universo Marvel. Oltre che del film, molto atteso, la Jolie ha fatto parlare anche della scelta dei suoi abiti, cuciti su misura per lei, valorizzandone lo splendido fisico che non conosce i segni del tempo.

Se per la première losangelina l’attrice ha scelto un abito dalla nuance militare firmato Balmain, con spalle e schiena scoperte, struttura voluminosa e avvolgente con tanto di strascico, un modello epico proprio da super eroina a cui con la scelta di gioielli maori ha dato un’allure etnica, in occasione del red carpet romano la Jolie ha scelto un look più sofisticato e scintillante. In ben due occasioni l’attrice ha saputo così cavalcare due tendenze del momento: un military style in chiave da sera, e un diva style per la città eterna.

Il dream dress d’argento indossato da Angelina è lungo, avvolgente, bacia il corpo quasi a diventare una seconda pelle, valorizzando la bellezza dell’attrice e richiamando l’eleganza e la prestanza del personaggio che le vedremo interpretare nel film. La scelta dei suoi look è da dieci e lode già solo per la sua capacità di aver puntato su abiti che richiamino il suo ruolo nel film.

Il dream dress argento di Angelina Jolie: da chi è stato realizzato

Le fashion addicted alla vista dell’abito di Angelina avranno giocato senz’altro ad indovinare e immaginare, chi potesse aver firmato il bellissimo abito dell’attrice: l’effetto scintillio, il drappeggio metallico che mette in risalto la silhouette scultorea, non poteva essere che un’idea made in casa Versace. Nelle ultime sfilate la maison infatti ha puntato fortemente su abiti disegnati addosso come armature e su dettagli scintillanti, che scrivono il nuovo dress code di donne che desiderano esprimere forza e femminilità.

Un’idea da fare nostra anche per le serate che verranno, sopratutto in vista del Capodanno: l’argento è di certo un colore su cui poter puntare, come hanno mostrato anche la collezione di questo autunno/inverno firmata Dolce e Gabbana e la sfilata di Gucci Aria. Che si tratti quindi di un pantalone, un top cropped alla Dua Lipa o di un mini dress, nel nostro guardaroba un capo in silver sarà irrinunciabile.