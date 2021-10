Squid Game domina su tutti i fronti e questa volta la serie sudcoreana è pronta a lanciare un nuovo trend beauty grazie al look di HoYeon Jung.

Squid Game, la serie sud-coreana che sta dominando le classifiche Netflix, ad un mese dal lancio è già un fenomeno di massa. Dopo aver lanciato il trend di un celebre modello di Vans e dopo che abbiamo visto spopolare anche i costumi ispirati alla serie tv, Squid Game è pronta a spopolare anche nelle tendenze beauty.

Squid Game e il look di HoYeon Jung

Il drama sudcoreano lanciato il 17 settembre sta spopolando e non solo tra chi ha visto la serie, ma attraverso i social, con meme e citazioni, chiunque è a conoscenza di questa serie-fenomeno. Squid Game non poteva non lanciare anche uno degli ultimi trend in fatto di beauty. Rimbalza sui social il look di HoYeon Jung, che nella serie interpreta Kang Sae-byeok o Numero 067.

L’attrice colpisce per il suo look senza trucco, accentuato da lentiggini e occhiaie scure e il suo viso è incorniciato da un taglio corto shag e dalla frangia scalata. Ma cosa più importante è l’effetto messy, che come vediamo in questo video viene ottenuto ad hoc spettinando i capelli ciocca a ciocca, e ben si allinea all’interpretazione del personaggio. In questo video possiamo vedere come si dà vita al personaggio della serie.

HoYeon Jung dalle passerelle a Squid Game

Ma chi è la protagonista della serie Netflix del momento? HoYeon Jung, 27 anni, originaria di Seoul inizia la sua carriera come modella nel 2010 riscuotendo subito un grande successo. Dagli esordi a soli 16 anni, HoYeon Jung è arrivata al secondo posto nel reality show Korea’s Next top model nel 2013, per poi debuttare come modella per Louis Vuitton.

In seguito ha sfilato anche per Chanel, Roberto Cavalli, Prabal Gurung e Jeremy Scott. Il ruolo di Kang Sae-byeok segna il suo debutto come attrice e pensate che l’attrice si trovava a New York per la settimana della moda quando ha inviato una video audizione per entrare a far parte del cast di Squid Game.