La serie rivelazione di Netflix ha generato una vera e propria mania per un modello cult Vans, attualmente il più desiderato e venduto.

Quest’anno sembrava che per vedere una serie Netflix capace di influenzare anche il fashion e dettare nuove tendenze, dovessimo aspettare Emily in Paris 2. E invece Squid Game, la serie Made in Corea che sfida La casa di Carta, ci ha teso una trappola inaspettata, al punto che tra le scarpe must have di questa stagione ci toccherà includere e rivalutare un famoso modello di Vans. Comode, pratiche, versatili, da indossare al volo, in effetti perfettamente in linea con i fashion trend del momento, soprattutto autunnali.

Squid Game: le Vans sono le scarpe più desiderate e vendute

Il modello in questione è molto famoso: sono le slip on bianche, e sono lì da sempre, pronte per essere ammirate e acquistate, disponibili sul sito Vans anche in più varianti. Ma ad essere calzatura chiave della serie – che vede protagonisti un gruppo di persone pronte a rischiare la vita in una serie di giochi infantili ma in versione mortale in cambio di un ricco premio in soldi – sono proprio le slip on in versione white. E in effetti per un’avventura ad alto rischio come questa non potrebbero che essere il modello migliore.

Questo modello unisex ha raggiunto grazie alla serie coreana un boom di vendite come mai prima: dopo la messa in onda degli episodi, l’aumento delle vendite di questo modello sul sito Vans è aumentato in maniera esponenziale, al 7800%. Sul web le slip on bianche non sono mai state cercate come in questo mese: ben il 97% delle volte in più del mese scorso, registrando un vero e proprio successo.

Complice l’hype della serie sicuramente, non trattandosi di un modello lanciato in esclusiva, è come se il pubblico avesse improvvisamente ricordato o rivalutato la comodità di questa scarpa dalla linea sportiva e casual, e che in giornate autunnali serene può essere la complice perfetta di lunghe passeggiate all’aria aperta, facilmente abbinabile con un paio di jeans e una tuta. E sì, perché dopo il caso Vans, chissà che ben presto le tute acetate sportive di noti brand dello sport non possano registrare anche loro un aumento vertiginoso delle vendite ed una spasmodica ricerca sul web.

Voglia delle slip on bianche Vans? Dove acquistarli online e i prezzi

Un altro motivo per amare queste scarpe e scegliere di includerle nei modelli must have di stagione nella propria scarpiera è sicuramente il prezzo: sul sito Vans sono acquistabili al prezzo di 65 euro, ma complice forse la mania ci sono alcuni siti che le presentano in promozione, come Zalando ed Escarpe.

Il modello Squid Games è quello classico bianco, ma online sono disponibili ulteriori colori e fantasie: a scacchi, cult anche quelle, oppure nere per chi preferisce puntare su modelli dai colori basic. Perfette anche per andare in ufficio, ma anche per un aperitivo al volo: in effetti una scarpa che ha più di una ragione per scatenare l’inferno!

Fonte foto di copertina: https://www.escarpe.it/scarpe-sportive-vans-classic-slip-on-vn000eyew00-true-white.html