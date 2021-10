Dall’arancio, passando per il marrone fino al verde: i colori dell’autunno ce li suggerisce la natura.

L’autunno è una stagione a due sfumature: c’è la decadenza dopo l’estate con la natura che si spoglia di frutti e fiori, per lasciare spazio ad altri frutti e alle foglie secche, ma c’è anche desiderio di rinascita. Un momento di passaggio e di transizione che è simboleggiato più che mai dalla palette di colori: dalle nuance brillanti dell’estate si passa a quelle calde e intense dell’autunno.

Un passaggio simbolico anche per il nostro guardaroba, che cambia esattamente seguendo il mood della stagione, e se vogliamo fare nostro il concetto di rinascita, perché non cominciare dal passare in rassegna gli outfit che abbiamo a disposizione per assicurarci di avere la palette giusta e vivere al meglio questo momento?

I colori dell’Autunno 2021: quali sono le nuance di tendenza

Se vi siete sempre chieste come fanno gli stilisti a pensare ai colori più adatti alle collezioni autunno/inverno 2021, nulla di più semplice! Guardare fuori, lasciarsi ispirare dai colori che animano l’atmosfera autunnale è la risposta giusta: ecco perché un colore evergreen è l’arancio. Un colore che ci fa compagnia anche d’estate, in autunno è da sempre nuance intramontabile in versione più calda e intensa, pronto ad invadere borse ed accessori.

Occhio però anche al bordeaux, che quest’anno si prende la sua rivincita in anticipo senza attendere l’inverno e da accostare per armocromia anche al rosa, giocando ad un contrasto molto femminile, anche perché quest’anno il rosa nelle sue sfumature più chiare quanto scure – il fucsia ad esempio – è tra i colori più trendy di stagione, insieme al blu e al giallo rivisitati in chiave autunnale.

Il marrone è da sempre il colore che in autunno si lascia abbinare facilmente con tutte le altre nuance, ma quest’anno sono tante le sue sfumature che consentono di realizzare dei total look particolarmente chic. Quale colore se non quello delle dune del deserto può essere più simbolico per la stagione autunnale? Ce lo ricorda Elisabetta Franchi, che ha realizzato una collezione che prende proprio il nome Dune, e le cui borse si conquistano già il primo posto come bag più versatile di quest’autunno, perfetta alternativa ai classici beige e cammello.

Il verde e le sue sfumature da indossare: militare, kaki e abete

Capitolo speciale merita invece il verde: sono tantissime le sfumature di verde che indossiamo in autunno, proprio perché con l’arrivo della stagione fredda i paesaggi, le foglie, in risposta alle condizioni atmosferiche particolarmente variabili assumono le più svariate gradazioni.

Così possiamo indossare un verde intenso color abete, che ci fa pensare agli alberi sempre verdi, oppure possiamo scegliere un verde più spento come quello delle foglie che iniziano a seccarsi: il kaki e il verde militare sono generalmente tra i colori più casual e street che indossiamo everyday.

tendenza di quest’autunno è giocare con i verdi: dai total look all’abbinare gradazioni differenti, magari puntando su accessori che facciano da colpo d’occhio come il beige molto chiaro o anche il grigio. Tra i verdi intramontabile la nuance militare, graditissima soprattutto con blazer e giacche per la loro versatilità.