La tendenza nude e semplice della scorsa estate piace ancora alle spose, ma per l’autunno/inverno 2021 i designer puntano su dettagli inaspettati.

Come affermato da Vera Wang – regina delle spose che ci ha incantato con la sua ultima collezione alla portata di tutte le tasche – oggi la scelta dell’abito da sposa è molto più personale e libera rispetto a quando ci si doveva attenere a certi gusti e tendenze. Una libertà che ha permesso anche agli stilisti di confezionare abiti da sposa diversi, ricercati, più attenti ai gusti e alle esigenze di ciascuno.

Per i designer dell’alta moda che quest’anno hanno potuto ripensare ad una Haute Couture e ad un pret a porter autunno/inverno 2021 anche in versione bridal è sono decisamente una rivincita, nonché una speranza: ecco perché la tendenza dell’abito da sposa semplice sposa la gioia di preservare sempre e comunque quel tocco speciale ed unico che si addice ad una sposa. Che finalmente può pensare e celebrare il suo matrimonio.

Abiti da sposa autunno/inverno 2021: couture nude ma con dettaglio a sorpresa

L’abito voluminoso e principesco probabilmente, almeno per ora, deve aver fatto il suo corso: i modelli indossati dalle celebrity come Miriam Leone o Kitty Spencer sono stati l’emblema perfetto di come oggi si immagina l’abito da sposa. Sofisticato nella lavorazione del tessuto ma leggero come una seconda pelle, quasi a ricordare l’importanza di un giorno speciale che più che sfarzo e feste, celebra una promessa.

Fonte foto: https://www.valentino.com/en-NL/gowns_cod10163292708819082.html?

Questo desiderio di una couture sofisticata ma senza fronzoli, è espresso da Valentino in un abito liscio, quasi monacale per certi aspetti come per simboleggiare la sacralità del rito: un saio dinamico a mantellina, morbido nel movimento che crea una rouches sul davanti. Una semplicità ma espressa con classe e taglio sartoriale delicatissimo, che si addice anche all’occasione, pensato per un matrimonio semplice, tra pochi intimi, magari in spiaggia o immersi nel verde.

– E a proposito di natura, perché se la vostra idea è di un matrimonio lontano da casa, a misura di tranquillità e relax con un buffet ristretto a lume di candela, anche Dior celebra la natura, con modelli in pizzo, merletto ma soprattutto floreali, cornice perfetta di un giorno che profuma di un nuovo capitolo.

Dettagli e nuovi colori: le nuove tendenze degli abiti da sposa autunno/inverno

E se l’abito da sposa perfetto dell’autunno/inverno 2021 è a misura delle nostre esigenze e dei nostri sogni, possiamo pensare di guardare anche ad altre nuance, non solo al classico bianco. Pesca, crema, panna, sono i colori più delicati per chi ama osare con parsimonia, ma se la cerimonia è alla sera, anche colori come celeste o verde chiaro possono essere delle alternative originali. Approvato anche il plissé, come nel modello proposto da Chloé, per accontentare chi l’abito da sposa non vuole relegarlo all’armadio.

E se desiderate essere più rock, persino il tailleur potrebbe essere il brand new bridal dress della stagione, pensato per le più eccentriche, dal tagli sofisticato e sartoriale, ma dalla texture casual e attenta al dettaglio nella forma e nei dettagli.