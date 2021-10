Amati dagli americani, i Dickies work pants fanno capolino tra le tendenze della moda autunno 2021: pratici, comodi e trendy.

Taglio dritto, vita alta e altezza caviglia, da personalizzare con una cintura o da indossare con un maglia cropped: comodi, ordinati, pratici, sono i Dickies work pants che fanno impazzire da sempre gli americani e che per le tendenze d’autunno sono pronti a diventare i nostri pantaloni must have del cuore. Generalmente a tinta unita ma disponibili anche in fantasia, forse ancora poco si sa di questi pantaloni che arrivano direttamente dal mondo degli skater e che si ama indossare soprattutto con un paio di Vans. E dato che queste ultime in versione slip on bianche stanno spopolando grazie a Squid Game, potremmo dare un tocco originale al nostro look magari abbinandole proprio a questi pantaloni, per una comodità al quadrato.

Dickies work pants 874: il modello amato dalle star e da indossare secondo l’american style

Come suggerisce il nome, i Dickies nascono come pantaloni da lavoro ed infatti sono definiti anche carpenter pants in riferimento agli operai che li indossavano. Scelti come outfit imprescindibile del loro look da artisti della scena rapper come Tupac, sono entrati ufficialmente nel mondo del pop grazie a star come Gwen Stefani, che li ha indossati per la prima volta nel video di Hollaback girl.

In quell’occasione la cantante non solo li sdoganò accogliendoli ufficialmente nel guardaroba delle ragazze, trasformandoli in una tendenza che con l’exploit dei capi comfy torna in quest’autunno, ma suggerì anche un modo per personalizzarli, rendendoli glamour e femminili. Catene, cinture con applicazioni, charms o fibbie gioiello, rendono dei pantaloni pratici e comodi perfetti anche per un look da sera. Il modello in questione è l’874, ed è un pantalone molto amato anche dagli skaters: il motivo è presto svelato, ed è tutto nella sua lunghezza che arriva poco sopra le caviglie.

Sono infatti i pantaloni perfetti per mettere in mostra sneakers dai colori o modelli particolari, a stivaletto come un paio di Converse, modelli hi-tech o le già citate Vans, che sono le più indossate nell’american style. Nella nuova tendenza 2021 però andiamo oltre il vederli come pantaloni sportivi, così da osare anche di più con le scarpe: modelle come Kendall Jenner e Kaia Gerber docet!

Carpenter pants: come abbinarli in chiave sporty-chic

L’ispirazione Gwen Stefani naturalmente è più che valida, considerato anche il revival in corso dei look dagli anni ’90 ai 2000, soprattutto indossando maglie a manica lunga cropped oppure una camicetta per occasioni formali: se ci abbiniamo un blazer potremo anche osare e lasciare scoperto il bacino, in una versione più glam da Hollaback girl. Ma possiamo reinventarli anche in versione office look insieme al nostro immancabile trench, complice indispensabile delle giornate autunnali.

E se le vostre giornate sono anche in smart working, questi pants sono i perfetti sostituti del modello tuta, così da restare comode in casa ma essere già pronte con un tocco formale per un impegno o un aperitivo a fine giornata: a voi la scelta se indossarli con un morbido felpone con una t-shirt insieme all’altro must have di stagione, la giacca-camicia. Dal più formale a quello informale e sportivo, potete trovare diversi modelli e colori dei Dickies work pants nella nuova collezione di Zara.