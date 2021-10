Quest’inverno si osa: ai colori basic aggiungiamo ai nostri outfit, dai capi agli accessori, una cascata di lilla.

Sarà stato forse il ritornello di Come glicine di Noemi direttamente dal festival di Sanremo di quest’anno a farci amare come non mai il lilla, che infatti ha dominato la stagione estiva 2021 come ci anticipò Elisabetta Franchi nella sua meravigliosa sfilata primavera/estate quando la Milano Fashion Week si fece phygital e portò la moda in tv. Sarà stata forse Valeria Angione che ogni giorno ci ricorda che il lilla è un colore incantevole, ma ad ogni modo questa nuance delicata dal sapore romantico si è preso la sua rivincita. Colore forse sottovalutato e dimenticato a lungo, il lilla o glicine, anche nella sua variante più scura è pronto ad avvolgerci in quest’inverno.

Tendenza 2021: il lilla è il colore must have dell’inverno, dalla nuance più chiara a quella più scura

Congiunzione tra corpo e mente, risveglio dell’anima, razionalità su emotività, il lilla è tutto questo e dal suo simbolismo all’inverno il passo è breve: l’inverno è la stagione del silenzio, ma anche della routine, degli impegni che non mancano mai e del relax rubato, alla costante ricerca di un equilibrio tra quello che dobbiamo fare e quello che vorremmo fare. Così il lilla d’inverno diventa quasi un colore che ci dona la calma e la serenità di cui abbiamo bisogno.

Lo troviamo così pronto a colorare un total look oppure a diventare un colpo d’occhio quando diventa un accessorio, che si tratti di una borsa o una cintura: sono i casi in cui i designer si appellano all’armocromia e propongono look che diventano portafortuna da indossare per resistere alle prime giornate invernali. E non fermatevi al lilla, perché se questo colore è in pole position è merito del viola e del fucsia, tornati a dominare la scena in versione pop da qualche anno.

E così siamo già pronte ad immaginarci avvolte da un romantico lilla, che renderà i nostri maglioni in lana o cashmere ancora più leggeri e seducenti, magari da indossare con una minigonna e un paio di stivali lilla per chi vuole osare al massimo. Un’idea audace e pop di total look da convertire anche in versione elegante, come ci insegna ancora una volta Elisabetta Franchi.

Come abbinare il glicine: capi e accessori per realizzare outfit romantici

Se l’idea di indossare un colore nuovo come il lilla quest’inverno vi entusiasma ma allo stesso tempo vi ha portato immediatamente a chiedervi come possiate abbinare questo colore, niente paura. Prima di tutto sappiate che potete sempre contare sul fucsia e sul viola, ma anche il bianco. Un look pret a porter potrebbe essere proprio un pantalone bianco da indossare con un cardigan lilla o con una camicia per un outfit a prova d’ufficio.

Anche un leggings o un pantalone laminato potrebbero sposarsi perfettamente con un top cropped lilla a cui abbinare un blazer, così da aver confezionato un look glamour da sfoggiare in occasione di una festa o di una serata elegante tra amici. Tra le nuance trendy anche il grigio scuro può essere accostato al lilla, per un dolce effetto glaciale. E a proposito d’inverno, il vero must have in lilla è il piumino, da mettere sempre e su tutto.