Morbide, colorate, alternativa gradita alle giacche autunnali, date il benvenuto alla giacca-camicia nel vostro guardaroba

Se la prima volta che abbiamo letto la dicitura giacca-camicia non avevamo ben capito cosa fosse, andando ad approfondire penseremmo subito alla camicia da montagna: in lana o flanella, generalmente a quadri, l’impressione forse è quella di un capo non proprio più sexy. Ma dal momento che nel nostro guardaroba abbiamo bisogno di novità e magari rivedere anche quei capi a cui abbiamo sempre guardato con sospetto, siate pronte ad accogliere la giacca-camicia come uno di questi, perché nelle belle giornate d’autunno, quando farà freschetto sin dal mattino, questo capospalla sarà una piacevole alternativa al gubbino di jeans. Guardare e provare per credere.

Giacca-camicia o shackets con jeans, minigonne, pantaloni sportivi: come abbinarla

Conosciuta anche come shackets, questa camicia che si trasforma in giacca per quest’autunno è stata in realtà rubata al guardaroba maschile, un po’ come se per gli uomini fosse stata la giacca di lana da indossare a prova di freddo in casa, come la nostra vestaglia. Nel guardaroba femminile invece la shackets si trasforma in un capospalla di classe, pratico come un trench e trendy come un gubbino di jeans, con il suo appeal un po’ vintage da telefilm anni ’90 americano.

Forse è per questo la vediamo benissimo con un jeans e stivaloni alti alla caviglia in stile Timberland per un look da non è ancora inverno ma mi sto preparando. Il suo tessuto però, morbido e avvolgente che si tratti di lana o flanella, se abbinata ad un paio di pantaloni sportivi, è anche il lascia passare perfetto per quegli impegni quotidiani al volo, come fare la spesa, che ci fanno sentire chic ma senza scomodarci.

A quadri o anche a tinta unita fa lo stesso, perché con una cintura in vita sa adattarsi anche ad una minigonna, riuscendo anche ad essere sexy: un paio di cuissardes e siamo pronte anche per l’aperitivo o per un appuntamento romantico. E se il modello che abbiamo scelto è abbastanza lungo, osiamo e con una magliettina sotto la trasformeremo persino in un mini dress.

Lunga, corta, con cintura o senza: i modelli a quadri o a tinta unita

Chi è riuscito a trasformare la giacca-camicia in un capo pret a porter originale e trendy è Tally-Weijl: il marchio di moda giovanile made in Parigi, la propone con cintura per portarla come un trench, o in versione easy chic black and white a quadri, in un modello oversize con elastico al fondo, così da poterla trasformare anche in versione cropped. E se vi siete perdutamente innamorate del dress code di questa giacca camicia, nella versione invernale il marchio la propone con pellicceria interna, trasformandola in un montone.

– Modello in panno, oversize ma decisamente meno avvolgente è il modello proposto da Pull and Bear, che la propone in un taglio grunge in colori neutri a tinta unita, prediligendo maggiormente la struttura di una giacca, immaginandola proprio come una chiara alternativa alla giacca di jeans, di cui conserva esattamente i dettagli. Una giacca-camicia che le amanti dei capi comodi da indossare al volo ameranno subito e ne faranno il capospalla più indossato dell’autunno.