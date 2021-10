Il rosso domina, affiancandosi agli evergreen marrone e verde: ecco i colori più trendy delle borse da indossare in quest’autunno.

Che possano diventare nostre oppure no, le borse firmate o it-bag dell’autunno/inverno 2021 sono uno spunto per i nostri look e per le bags da indossare, riscoprire o acquistare per la stagione fredda. Una volta individuati i modelli, tendenzialmente morbidi, oscillanti tra le mignon e le maxi, bisogna prestare molta attenzione al colore.

Tra le nuance che preferiremo perché versatili e perfette per quelle borse che ci accompagnano everyday dall’ufficio all’aperitivo al volo, facciamo spazio però anche ai colori trendy: a sorpresa quest’anno sarà il rosso a rubare la scena, in tutte le sue sfumature dalle più scure alle più chiare, ma conservano il loro posto speciale e consolidato anche i colori basic.

Borse autunno/inverno 2021: modelli e colori trendy della stagione

Colore della passione, dell’amore, focoso, nuance di quel calore che abbiamo bisogno d’inverno e quest’anno più che mai – nella speranza di fare un ulteriore passo nel poterci abbracciare un po’ di più – il rosso sarà il colore che dominerà il nostro abbigliamento ma anche gli accessori, a partire dal più importante. La borsa.

– Per Gucci che fa sempre un salto nei seventies, il rosso è intenso e scuro, pronto a giocare al bicolor con il colore principe delle nuance basic il nero, che a sua volta riconosciuto come uno statement da Valentino, si può incontrare con l’altro colore chiave dei basic, il bianco. Occhio che sempre secondo Gucci il rosso può fare anche coppia fissa d’autunno con il beige, un match da non sottovalutare anche per pensare ad un nuovo look autunnale.

– La borsetta prêt a porter da indossare come un gioiello prezioso è il modello che quest’anno sembra dettare tendenza, forse perché finalmente le occasioni per portare solo lo stretto necessario e rilassarci o divertirci non mancherà: dal rosso si va alla sua sfumatura più chiara fino a diventare rosa chic, la mini bag Prada.

Verde e marrone: i colori evergreen di stagione su cui puntare day by day

Ma questo è l’anno da dedicare non solo al divertimento, ma anche ai nuovi progetti lavorativi, agli appuntamenti da recuperare per inseguire i nostri sogni e tornare a lavorare all’aria aperta, magari anche in smart working. E ci vorrà una borsa maxi per portarci dietro tutto il necessario per sopravvivere all day long outdoor.

– Interprete di una bag raffinata, dinamica, per donne pronte a conquistare il loro posto nel mondo è senza dubbio Hermès, con la sua it-bag Birkin pitonata: la donna perfetta per indossarla e che l’ha accompagnata nella sua tarsferta verso Parigi per la Fashion Week non poteva che essere Chiara Ferragni. La nuance è strategica, doppiamente: un modello marrone ed uno in fucsia, c’è da aggiungere altro?

– Nessuno però dimentichi il colore della natura, che più di tutti da sempre celebra madre natura, il verde: tra le sue nuance più trendy occhio al verde bottiglia: Etro ne ha fatto uno dei colori dominati della sua collezione invernale.