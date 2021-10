Moda a strati, prove e sperimentazioni di stile: la New York Fashion Week ci racconta l’estate che verrà.

L’Autunno ormai si addentra sempre di più nelle nostre città: da qualche parte i primi freddi si fanno sentire, le piogge iniziano ad animare le giornate, e forse il sognare l’estate 2022 sull’onda delle sfilate ci fa affrontare il freddo dell’anno con più audacia. La New York Fashion Week ci ha raccontato con i suoi look e colori di un’estate che amerà mescolare outfit e giocare con gli stili, semplicemente sorprendendoci davanti allo specchio.

Moda a strati, retrò e street style, si torna indietro nel tempo strizzando l’occhio questa volta agli anni ’50 e ’60, perché si ha voglia di un’estate che sappia un po’ di innovazione e rivoluzione, a cominciare dal proprio guardaroba per alimentare nuove idee e prospettive.

New York Fashion Week: il casual street style di Michael Kors

Quest’anno convivendo comunque con la pandemia ma avendo fatto passi avanti rispetto a quando abbiamo dovuto abbandonarci al comfy style a prova di lockdown, lo street style è tornato ad essere la passerella delle nostre giornate, tra ufficio, tempo libero o uno smart working all around the world. La prossima estate quindi la moda la sogna come una passerella luccicante dalle glitter vibes che si sintetizzano nei vestiti o completi cut out in paillettes firmati Michael Kors.

I dettagli luminosi però non si limitano alle sole applicazioni, perché anche i colori spiccano, negli accostamenti e nelle nuance, come il look trench+bermuda da indossare con un paio di scarpini eleganti. Un abbinamento perfetto per un cappuccino al volo al mattino, a cui accostare un top cropped, in versione office invece meglio una camicia o una canotta.

Eleganti, ma anche fantasiosi, lasciate spazio alla fantasia e osate con le stampe: torneranno infatti i quadretti Vichy, ma anche outfit a scacchi in bianco e nero, da osare anche in total look. Approvato anche il look reggiseno sofisticato e gonne a ruota o mini a vita alta: con il blazer avrete già confezionato il vostro sexy look da sera.

Da Carolina Herrera a Moschino: sarà il trionfo del colore

Carolina Herrera è uno dei nomi del fashion più amato da Letizia Ortiz e anche da Kate Middleton: la designer è famosa soprattutto per i suoi rossi. Passionale, focoso, il rosso sarà la nuance di cui non potremo fare a meno anche nella prossima estate, da accostare al rosa, al bianco, al nero, per un effetto brillante e quasi surreale. Più estiva che mai però è la nuance mango: un aranciato leggero, esotico, da indossare da mattina a sera.

Eccentrico, audace, un tripudio di colori resta Moschino, che suggerisce un mood estivo colorato da stampe caratterizzate da fiori, farfalle e animali in stile cartoon, look che strizzano l’occhio agli anni cinquanta con shorts a vita alta inguinali e giacchette super attillate in colori delicati e dalla nuance enfant come giallo, bianco e azzurro, accostati a fantasie in pied de poule e a quadretti.