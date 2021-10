Lunga vita ai mocassini neri, destinati ad essere il nostro salva look preferito di stagione.

Da qualche anno a questa parte i mocassini hanno avuto vita nuova, prima ripresentandosi in versione chunky conquistando i cuori delle giovanissime e poi anche delle millenial, e poi scegliendo di osare ancora di più, armandosi di zeppe e tacchi. Il mocassino insomma ha mostrato al mondo di poter essere molto di più che una semplice scarpa comoda.

Eppure ad averlo reso così trendy in questa stagione autunno/inverno 2021 è proprio la sua natura comfy e la sua riscoperta eleganza: indossare dei mocassini neri oggi non ha nulla da invidiare ad un paio di décolléte di tacco medio. Con pantaloni alla caviglia o con una minigonna che fa tanto college style, questa scarpa ha definitivamente conquistato il cuore dei designer e i nostri.

Mocassini neri: chunky, classici, con platform, le nuove collezioni

Una scarpiera che si rispetti in questo autunno/inverno 2021 non può prescindere quindi dal comprendere almeno un paio di mocassini neri ed il motivo è molto semplice. Il nero già di per sé è la nuance che racchiude due dress code di cui non possiamo fare a meno, eleganza e versatilità. Dai modelli in vernice a quelli in suede o in pelle, starà a noi saperli abbinare per dargli un’allure sempre differente.

Per chi predilige modelli classici e con quel tacchetto perfetto per andare in ufficio o passeggiare, il modello di Stradivarius è la soluzione che ricercava da sempre: rivisitati con platform e suola track, stemperano la tomaia classica con un’appeal più moderno. Rock e audace invece è il modello chunky di Pull and Bear, impreziosito da anelli dorati sulla parte anteriore, che si presta anche ad un look più sofisticato.

Se il vostro sogno è indossare invece la praticità del mocassino ma rivisitato con l’eleganza di una décolléte, allora la collezione di Tommy Hilfiger, che ben sa mescolare casual e chic, saprà accontentarvi con modelli alti e slanciati, con tomaia a mò di mocassino.

Come abbinare i mocassini neri: con calzini, pantaloni e gonne

I mocassini neri, naturalmente, possono davvero essere abbinati con tutto e per creare look dai più casual a quelli più eleganti. L’eterno dubbio forse sarà se riuscirete ad abbinarli con i calzini, un match che non piace proprio a tutte, anche se questo look alla Michael Jackson, che sia con pantaloni neri o jeans sembra essere tra i trend della stagione. Quindi se sono state sdoganate le ciabatte, possiamo osare anche con i mocassini persino scegliendo i famosi calzini bianchi di spugna per un effetto very vintage.

Tocco di classe meno vintage ma sicuramente super raffinato è scegliere un calzino, magari glitter o con ricamo alle estremità, che richiami il colore del mocassino. Un accorgimento per chi vuole essere super trendy e che riesce a mettere d’accordo anche chi fatica a mostrare il calzino fuori dal mocassino. Vi sembrerà forse anche un po’ college style, ma sappiate che i mocassini sono perfetti anche con una minigonna, una gonna midi o un abito lungo: sopratutto in modelli con il tacco, sono perfetti anche per realizzare un alternativo office look.