Lo stagista inaspettato: cast, trama, location e curiosità del film con Robert De Niro

Robert De Niro e Anne Hathaway sono i protagonisti principali di Lo stagista inaspettato, commedia del 2015 diretta da Nancy Meyers.

C’è chi inizia lo stage dopo aver terminato gli studi, chi invece dopo essere andato in pensione: è quello che accade a Ben Whittaker, il protagonista de Lo stagista inaspettato, divertente e originale commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2015 e diretta da Nancy Meyers. Ai botteghini di tutto il mondo la pellicola ha incassato circa 195 milioni di dollari (75,7 solo negli Stati Uniti), il film ha inoltre ricevuti diversi elogi anche da Quentin Tarantino, che ha anche dichiarato che lo avrebbe candidato in più di una categoria ai Premi Oscar.

Lo stagista inaspettato: la trama e le location del film

Come detto in precedenza, il protagonista di Lo stagista inaspettato è Ben Whittaker, un uomo di più di settant’anni, vedovo, che inizia a lavorare come stagista per una società startup che si occupa della vendita on line di articoli di abbigliamento. A dirigente la startup è la giovane Jules Ostin. I due diventeranno molto amici e Ben aiuterà anche Jules a risolvere alcuni problemi personali.

Il film è ambientato prevalentemente a Brooklyn ed è proprio qui che è stato girato gran parte del film: le riprese sono iniziate il 23 giugno del 2014 e sono terminate il 29 settembre dello stesso anno.

Anne Hathaway

Lo stagista inaspettato: il cast del film

I due protagonisti principali di Lo stagista inaspettato sono interpretati da Robert De Niro e Anne Hathaway, che interpretano rispettivamente i ruoli di Ben Whittaker e Jules Ostin. In particolare la prova del primo, vincitore di due Premi Oscar (il primo nel 1975 per Il Padrino – Parte II, il secondo nel 1981 per Toro Scatenato), è stata molto apprezzata dalla critica.

Nel cast del film sono inoltre presenti Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine e Zack Pearlman.