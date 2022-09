Prima che l’account di Fabrizio Corona venisse bloccato, lui aveva pubblicato delle Instagram story in cui riportava le dichiarazioni di Sean Brocca, ex di Ilary Blasi, sul conto della conduttrice. Stando a quanto diffuso in rete, quest’ultimo avrebbe detto: “[…] (Penso che, ndr) lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera […]Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata[…]“.

L’ex di Ilary Blasi fa dietro front

Dichiarazioni pesanti quelle di Sean Brocca e che in poche ore hanno fatto il giro della rete. Lui, però, ha deciso di intervenire per smentire categoricamente quanto pubblicato da Corona.

“Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose!”, ha fatto sapere tramite i social l’ex della Blasi. La replica dell’ex re dei paparazzi, tuttavia, non c’è stata perché l’account Instagram di Corona è stato bloccato dopo le recenti dichiarazioni su Totti e Ilary.

