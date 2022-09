Sophie Codegoni torna a parlare della proposta di fidanzamento di Alessandro Basciano al Festival di Venezia e racconta un retroscena divertente.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, fidanzatisi nella casa del Grande Fratello Vip, sono finiti al centro del gossip durante la partecipazione al Festival del cinema di Venezia. Lui le ha regalato l’anello di fidanzamento davanti ai fotografi appostati sul red carpet e non sono mancate le polemiche. I due, tuttavia, si sono fatti scivolare addosso ogni critica e si sono goduti appieno il momento che, nel bene o nel male, ha fatto ampiamente parlare di loro.

Sophie Codegoni e l’anello di Alessandro Basciano

Intervistata dal settimanale Chi in occasione del debutto da conduttrice per Casa Chi, Sophie Codegoni ha raccontato il suo momento d’oro, sia dal punto di vista professionale che personale e privato.

Non poteva mancare la domanda riguardante la proposta di fidanzamento di Basciano e, con il sorriso sulle labbra, la ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un retroscena divertente.

“Non ho capito, ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito Ale che era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio – ha ricordato lei – . Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore”.

Da tempo, come spiegato, Basciano le parlava di un anello di fidanzamento che le avrebbe regalato solo nel momento in cui si sarebbe sentito certo del legame che li unisce.

“[…] L’anello non arrivava e mi diceva: ‘Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre’ – ha spiegato Sophie – . Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni”.

Invece, l’anello è arrivato quando meno se lo sarebbe aspettato e, ad oggi, i due stanno vivendo “un momento magico”.

