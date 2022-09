Il tema dell’aborto è tornato in auge con Giorgia Meloni che, attaccata da Chiara Ferragni e numerosi personaggi noti, ha voluto replicare.

Candidata a premier per le prossime elezioni che si terranno il 25 settembre prossimo, Giorgia Meloni potrebbe diventare la “preferita” dagli italiani. La sua ideologia, però, scalda gli animi di molti personaggi dello spettacolo, che non hanno esitato ad intervenire per esprimere tutto il loro disappunto nei confronti degli argomenti cardine della politica della Meloni. Tra questi Chiara Ferragni, che si è espressa duramente contro le dichiarazioni della candidata sulla legittimità dell’aborto.

Giorgia Meloni, l’intervento sulla legge 194

“’Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”, aveva sbottato la Ferragni sui social.

Ora Giorgia Meloni decide di rispondere a lei e a quante altre hanno alzato la voce contro la candidata premier per gli interventi sulla legge che permette a tutte le donne di abortire.

“Quali diritti, nel nostro programma, dovremmo togliere? – ha commentato la presidente di Fratelli d’Italia – . L’Aborto? No, non tocchiamo nulla, diciamo solo alle persone che potrebbero essere indecise che si possono fare scelte diverse. Noi aggiungiamo diritti”.

“Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l’aborto sia l’unica scelta che hanno, di fare una scelta diversa. Non stiamo togliendo un diritto ma aggiungendolo – ha continuato – . Non voglio abolire la 194, non voglio modificarla, ma applicarla integralmente anche nella parte che riguarda la prevenzione. Il che significa aggiungere diritti non toglierli”.

