La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi era in corso da tempo: lo documenta un video condiviso sui social in cui era presente anche Noemi Bocchi.

Si continua a parlare di Totti e Ilary e, mentre i diretti interessati preferiscono non commentare dopo l’ultima intervista dell’ex calciatore, c’è chi prosegue a farlo al loro posto. È il turno di Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e compagna del titolare del locale dove la ex coppia è stata ospite, insieme ad altri amici, per una cena. Il video, condiviso in rete dalla donna, mostra come Totti e Ilary fossero davvero molto distanti quando ancora non si parlava di crisi.

Ilary e Totti, una distanza abissale

La Boschetti, rispondendo alle domande di chi le chiedeva dettagli sulla cena di Totti e Ilary nel locale del compagno, ha mostrato il video che racconta alcuni spezzoni della serata cui era presente anche Noemi Bocchi.

Nelle immagini condivise sui social, la distanza tra i due ex coniugi è abissale: entrambi siedono ai lati opposti del tavolo e non si scambiano nessuno sguardo, quasi fossero del tutto sconosciuti.

Qualche tavolo più in là, appare Noemi Bocchi che, come spiegato da Totti nell’intervista al Corriere della sera, era già una sua conoscenza.

A corredo del video di ottobre 2021 che torna a far parlare della separazione del momento, la Boschetti ha commentato: “Non si erano lasciati ancora, ma erano già in crisi”.

