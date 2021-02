Negli ultimi anni si è persa un po’ la tradizione a farsi regalare oggetti per la casa per il proprio matrimonio. In molti optano per la lista viaggio.

L’organizzazione di un matrimonio porta con sé tantissime cose a cui pensare. Una volta decisi i vestiti degli sposi, le bomboniere e la chiesa c’è anche da pensare a un’eventuale lista nozze. Negli ultimi anni, infatti, sono tanti i novelli sposi che optano per le liste per far sì che i propri invitati possano regalare qualcosa di veramente utile. Dagli accessori per la casa, ai viaggi passando per i prodotti Hi-Tech, le liste nozze ormai si sono adeguate anche ai tempi moderni.

Idee lista nozze: cosa serve e cosa mettere

Sempre più spesso gli sposi decidono di fare una propria lista nozze in negozi online. Questo risulta essere comodo anche per gli invitati che non devono recarsi fisicamente in negozio. Tra le liste – online – più utilizzate c’è quella di Amazon, che tiene traccia anche delle persone che lasciano un proprio pensiero agli sposi.

Prima di decidere quale lista nozze vogliate fare è opportuno che facciate delle riflessioni. Se con il vostro futuro partner non convivete già e dovete pensare ad arredare il vostro appartamento allora è opportuno fare una lista tradizionale.

Cosa inserire in una tradizionale lista nozze? Beh non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle stoviglie giornaliere a servizi di piatti più importanti, passando per la posateria. Ma anche elettrodomestici, complementi arredo ma anche lenzuola di pregio o dei tappeti se ne siete amanti.

Insomma il vostro matrimonio perfetto dovrà essere impeccabile sotto tutti i punti di vista, non dovrete lasciare nulla al caso.

Oggetti lista nozze: cosa inserire

Per chi non ha voglia di farsi regalare le solite chincaglierie e opta per qualcosa di diverso, negli ultimi anni va molto di moda anche la lista viaggio.

Non è detto che la vostra luna di miele dovrete prenotarla per forza in un’agenzia di viaggi. Molti sposi, infatti, si stanno affidando al fai da te e organizzano il proprio itinerario in completa autonomia, chiedendo ai propri invitati di poter contribuire a realizzare il loro sogno.