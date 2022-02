Secondo Dagospia, la moglie di Daniele Silvestri avrebbe rubato dei profumi da Eataly a Roma e sarebbe stata arrestata.

Secondo ciò che riporta Dagospia, Lisa Lelli, moglie di Daniele Silvestri avrebbe rubato dei profumi in un negozio a Roma, per un totale di circa 150 euro. Lelli sarebbe stata arrestata e avrebbe anche dei piccoli precedenti con la giustizia, sempre per furti.

L’indiscrezione di Dagospia

Secondo Dagospia Lisa Lelli: “Ha guardato tra gli scaffali e, poco alla volta, ha preso dei prodotti di cosmesi, qualcosa di alimentare infilandoli in borsa. Poi si è avviata verso le casse ma ha superato il blocco dalla parte dell’uscita senza acquisti. L’allarme ha tuttavia iniziato a suonare e così i vigilantes l’hanno rincorsa e fermata ma ne è nata una colluttazione, con schiaffi, graffi e calci sferrati agli stinchi degli uomini. È stata arrestata con l’accusa di rapina impropria Lisa Lelli, 43 anni, moglie del cantautore Daniele Silvestri.“

E ancora: “I fatti risalgono a mercoledì quando all’Eataly store dell’Ostiense va in scena il parapiglia. Dopo che la donna, originaria di Pontremoli, ruba alcuni prodotti nel momento in cui viene fermata, inizia ad inveire contro i vigilantes, sferrando calci e schiaffi. Da lì passano pochi minuti e alle 14.26 arriva a piazzale 12 ottobre 1942 il personale delle Volanti che arresta la donna.”

