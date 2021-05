Lionel Messi ha comprato casa a Miami, in una delle torri più famose e lussuose della Florida. Scopriamo com’è fatta e quali sono i comfort che la star del calcio ha voluto tra le mura domestiche…

La casa di Leo Messi a Miami è uno scrigno di lusso e bellezza. Pare che il calciatore abbia investito un importante somma per comprare un appartamento con vista sull’oceano nel cuore di una delle torri più famose e costose dello Stato della Florida, una cifra da capogiro esattamente come lo sono i dettagli emersi sull’abitazione in cui avrebbe scelto di vivere insieme alla famiglia.

La casa di Leo Messi a Miami: quanto costa

La lussuosa casa americana di Lionel Messi e della consorte, Antonela Roccuzzo, si trova a Miami e per acquistarla la coppia avrebbe speso qualcosa come 7,3 milioni di dollari (circa 6 milioni di euro)! Si tratta di un appartamento da favola nel cuore del grattacielo Regalia, a Sunny Isles Beach, al 9° piano dei 39 che compongono la struttura. Il campione del Barcellona e sua moglie avrebbero scelto di avere ogni comfort immaginabile, compresa una cantina che conterebbe qualcosa come 1.000 bottiglie!

Lionel Messi

Leo Messi: com’è fatta la casa

La casa di Leo Messi si estende su oltre 500 metri quadrati (la sola terrazza ne occuperebbe oltre 180!) e conterebbe almeno 4 camere da letto, altrettanti bagni dotati di ogni comodità, una piscina e… sulla presenza di uno chef privato a completa disposizione del campione e della famiglia!

Lo stile dell’appartamento – il cui costo, a giudicare dallo stipendio del giocatore, non dovrebbe aver pesato troppo sulle sue tasche – è moderno e sofisticato, il colore dominante è il bianco e la zona living si sviluppa in un open space da sogno con vista sull’oceano.

L’appartamento è circondato da vetrate che percorrono l’intero profilo della casa, consentendo all’abitazione di godere di una calda cornice di luce naturale praticamente in ogni angolo. Nella sontuosa sala da pranzo, oltre alle dimensioni dell’ambiente, spicca un lampadario in cristallo colorato che non passa proprio inosservato. Insomma, i dettagli fanno la differenza, e Lionel Messi e consorte sembrano aver scelto con grande cura dove andare a vivere negli Usa.

In uno dei video pubblicati su YouTube, emerge la straordinaria bellezza dell’abitazione del campione e di Antonella Roccuzzo: