Vi siete mai chiesti quali sono le strade più instagrammate? A dircelo è una classifica in cui spiccano anche tragitti made in Italy.

Nella classifica delle strade più instagrammate, come potete facilmente immaginare, primeggia la celebre Route 66 che continua ad accendere la scintilla dell’avventura in milioni di viaggiatori ogni giorno. Vi basti pensare che la highway statunitense ha fatto incetta di quasi due milioni di hashtag su Instagram (1.908.149 hashtag al momento in cui la classifica è stata stilata). Ma quali sono le altre imperdibili strade? Scopriamo quali sono state le più instagrammate secondo la classifica stilata da Uswitch.

Il podio della classifica on the road

Se la Mother Route si aggiudica senza dubbio alcuno il primo posto a tenerle testa c’è un’altra highway americana degna di nota. Si tratta della Big Sur Coast Highway l’iconica strada che offre una vista (di cui potete avere un assaggio in queste foto) delle coste californiane da lasciare senza fiato. Le sue scogliere sul mare dall’enorme impatto visivo si aggiudicano 1.422.501 hashtag.

Ci spostiamo in Australia, dove a stretto giro segue la Great Ocean Road, con i suoi 1.403.245 hashtag. Un terzo posto più che meritato per una strada che permette di volgere lo sguardo su panorami splendidi punteggiati di vulcani e cascate.

Le strade Europee più amate su Instagram

Pur non aggiudicandosi il podio, le strade del vecchio continente si dimostrano essere molto apprezzate. Nei primi 20 posti della classifica figurano ben 8 itinerari in Europa, il primo proprio al quarto posto della classifica. Con 1.373.838 hashtag, la Wild Atlantic Way in Irlanda con i suoi 2500 chilometri lungo la costa si aggiudica il primo posto tra le strade più instagrammate in Europa.

Segue al quinto posto la suggestiva strada che percorre il Galles, dando modo di ammirare i suoi parchi e i suoi castelli. L’itinerario conosciuto come Snowdonia o Wales Way si aggiudica 882.141 hashtag. E, invece, il bel paese? Tra gli itinerari più fotografati e postati su Instagram spicca la Strada dello Stelvio, il valico più alto d’Italia, che si aggiudica il 27esimo posto in classifica.

