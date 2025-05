Like a Star, ecco quanto guadagna il vincitore del talent: il montepremi

Sul Nove debutta un nuovo talent show: Like a Star. Vediamo ora a quanto ammonta il montepremi destinato nelle tasche del vincitore.

In Tv arriva un nuovo talent show: Like a Star. Il programma va in onda su Nove, a partire da mercoledì 14 maggio 2025, ed è presentato da Amadeus: in ogni puntata si sfidano diciotto concorrenti, che canteranno i brani di un solo artista a loro scelta, ma solo il vincitore si qualifica alla finale nella quale si sfiderà appunto con tutti gli altri vincitori di tutte le altre puntate, oltre ad altre tre concorrenti ripescati dalla giuria. Ma alla fine, quanto vince il vincitore di Like a Star?

Like a Star: il montepremi

Il vincitore di Like a Star, oltre ad avere la possibilità di mettersi in mostra in una vetrina importante e in diretta televisiva sul Nove, avrà la possibilità di aggiudicarsi anche il ricco montepremi che c’è in palio: 50.000 euro in gettoni d’oro.

A votare i vari artisti che gareggiano nelle varie puntate sarà la giuria, che avrà quindi un ruolo fondamentale nel decretare il vincitore e decidere di conseguenza chi sarà colui o colei che alla fine si porterà a casa in montepremi da 50.000 euro.

Like a Star: la giuria

Ma da chi è composta la giuria di Like a Star? I giudici del programma sono tre e sono tutti artisti molto conosciuti: Elio (che in passato ha già ricoperto questo ruolo in altri talent show come X Factor), Rosa Chemical e Serena Brancale.

“L’esperienza, l’ironia e la genialità di Elio, la voce, l’energia e l’esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l’irriverenza di Rosa Chemical”, con queste parole riportate da Il Messaggero, Amadeus ha commentato i tre giudici che lo accompagneranno nel corso delle varie puntate di questa prima edizione di Like a Star.