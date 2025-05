Eurovision 2025: ecco la scaletta della seconda semifinale

Ecco qual è l’ordine di esibizione dei cantanti nella seconda semifinale dell’Eurovision 2025 in programma giovedì 15 maggio 2025.

Dopo aver visto e ascoltato i primi diciotto artisti nella prima semifinale, quella di martedì 13 maggio, e aver scoperto i nomi dei dieci che si sono qualificati alla finale (tra cui ci sono anche Gabry Ponte con Tutta l’Italia e Tommy Cash con Espresso Macchiato), all’Eurovision Song Contest è arrivato il momento della seconda semifinale che andrà in onda giovedì 15 maggio 2025 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (oltre che in streaming su RaiPlay) a partire dalle ore 21.

Eurovision 2025: la scaletta della semifinale di giovedì 15 maggio 2025

Ecco qual è l’ordine con cui saliranno sul palco dell’Eurovision i cantanti nella seconda delle due semifinali. A esibirsi questa sera saranno 19 artisti tra cui i Remember Monday, Abor & Tynna e Louane che, rappresentando rispettivamente il Regno Unito, la Germania e la Francia, sono già qualificati alla finale.

La bandiera della Svizzera, nazione che ospita l’Eurovision 2025 – www.donnaglamour.it

Australia – Go-Jo con Milkshake Man

Montenegro – Nina Žižić con Dobrodošli

Irlanda – EMMY con Laika Party

Lettonia – Tautumeitas con Burman Laimi

Armenia – PARG con SURVIVOR

Austria – JJ con Wasted Love

Regno Unito – Remember Monday con What The Hell Just Happened? (fuori gara stasera)

Grecia – Klavdia con Asteromáta

Lituania – Katarsis con Tavo Akys

Malta – Miriana Conte con SERVING

Georgia – Mariam Shengelia con Freedom

Francia – Louane con Maman (fuori gara stasera)

Danimarca – Sissal con Hallucination

Repubblica Ceca – ADONXS con Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo – Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Israele – Yuval Raphael con New Day Will Rise

Germania – Abor & Tynna con Baller (fuori gara stasera)

Serbia – Princ con Mila

Finlandia – Erika Vikman con ICH KOMME

Eurovision 2025: il regolamento della semifinale

Come già avvenuto nella prima semifinale, anche in questo a qualificarsi per la finale sono i primi dieci artisti della classifica di questa. Alla finale, come detto, sono già qualificati gli artisti di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera.