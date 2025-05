Affari Tuoi, la storia di Marco commuove: “Faccio il pescivendolo, lavoro di notte e al freddo”. Poi vince

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 15 maggio 2025 è stato Marco, il concorrente della Liguria.

Sia il pubblico presente in studio che quello a casa stavolta, molto più che in altre puntate, è stato unito nel tifare il concorrente che ha giocato nella puntata dei Affari Tuoi andata in onda giovedì 15 maggio 2025. Il protagonista della puntata è stata Marco, il pacchista della Liguria che è stato accompagnato in studio dalla moglie Valeria. “Faccio il pescivendolo. Mi alzo tutte le notti alle 3 e so che per guadagnare questi soldi si fa molta fatica, sto all’acqua e al freddo. Io e mia moglie ci siamo detti prima di venire qua che avremmo provato ad andare in fondo”, ha raccontato. Vediamo allora come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di giovedì 15 maggio 2025

Marco ha iniziato la partita con il pacco numero 3, la puntata non è iniziata nel migliore dei modi per lui, con le prime chiamate ha infatti eliminati i premi da 30.000, 200.000 e 100.000 euro, oltre ad alcuni pacchi blu. La prima offerta del dottore è stata di 25.000 euro ma il concorrente l’ha alzata.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Le successive tre chiamate sono state decisamente migliori, ha infatti eliminati dal gioco i premi da 500, 10.000 e 0 euro: il Dottore ha così deciso di alzare l’offerta a 30.000 euro ma anche in questo caso l’ha rifiutata.

Dopo aver rifiutato l’offerta ha però eliminato dal gioco anche il premio più importane, quello dal 300.000 euro e, nonostante con due chiamate successive abbia trovato due pacchi blu, quelli da 200 e da 20 euro, l’offerta del Dottore si è inevitabilmente abbassata a 15.000 euro. Anche in questo caso Marco l’ha rifiutata.

Proseguendo la partita il concorrente della Liguria ha eliminato i pacchi da 75.000, da 20.000 e da 50 euro: il Dottore ha offerto quindi 10.000 ma Marco ha proseguito per la propria strada rifiutando l’offerta. Arrivato alla fine della partita sono rimasti i premi da 50.000 euro da 10 euro, il Dottore ha offerto il cambio ma anche in questo Marco ha rifiutato e ha fatto bene: all’interno del suo pacco c’erano i 50.000 euro che si è potuto portare a casa.