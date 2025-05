Eurovision 2025, la scaletta della finale: ecco quando canta Lucio Corsi

Lucio Corsi è uno dei finalisti dell’Eurovision 2025 ma a contendersi la vittoria c’è anche Gabry Ponte: ecco la scaletta della finale.

L’Eurovision 2025 è arrivato all’ultimo atto. Sono 26 i cantanti che questa sera si contenderanno le vittorie: dieci provenienti dalla prima semifinali, dieci dalla seconda semifinali e sei già qualificati di diritto alla serata della finalissima (gli artisti di Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera). Tra coloro in lizza per la vittoria c’è anche Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro ma c’è anche Gabry Ponte, che rappresenta San Marino, e porta Tutta l’Italia. Vediamo allora qual è l’ordine di uscita dei cantanti.

Eurovision 2025: la scaletta della finale

Qui di seguito la scaletta della finale dell’Eurovision 2025 e l’ordine di esibizione di tutte e 26 gli artisti in gara. Lucio Corsi si esibirà a metà serata, sarà infatti il quattordicesimo artista a salire sul palco.

Norvegia – Kyle Alessandro con Lighter

Lussemburgo – Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Estonia – Tommy Cash con Espresso Macchiato

Israele – Yuval Raphael con New Day Will Rise

Lituania – Katarsis con Tavo Akys

Spagna – Melody con ESA DIVA

Ucraina – Ziferblat con Bird of Pray

Regno Unito – Remember Monday con What The Hell Just Happened?

Austria – JJ con Wasted Love

Islanda – VÆB con RÓA

Lettonia – Tautumeitas con Bur Man Laimi

Paesi Bassi – Claude con C’est La Vie

Finlandia – Erika Vikman con ICH KOMME

Italia – Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro

Polonia – Justyna Steczkowska con GAJA

Germania – Abor & Tynna con Baller

Grecia – Klavdia con Asteromáta

Armenia – PARG con SURVIVOR

Svizzera – Zoë Më con Voyage

Malta – Miriana Conte con SERVING

Portogallo – NAPA con Deslocado

Danimarca – Sissal con Hallucination

Svezia – KAJ con Bara Bada Bastu

Francia – Louane con Maman

San Marino – Gabry Ponte con Tutta L’Italia

Albania – Shkodra Elektronike con Zjerm