Il miglior modo per scivolare nel sonno tranquilli e felici è farsi raccontare una bella storia, ecco alcuni dei migliori libri della buonanotte.

Tra i libri di storie per bambini un capitolo a sé meritano i libri della buonanotte ricchi di storie che aiutano a superare l’euforia della giornata aiutando i piccoli a prendere sonno facilmente, iniziando già a sognare ad occhi aperti. Dalle fiabe classiche alle nuove uscite, vediamo i libri che accompagneranno i vostri bimbi (e, perché no, anche voi) a viaggiare con la fantasia tra teneri animaletti, lezioni di vita e racconti a cui ispirarsi.

Libri della buonanotte per bambini

Tra le storie della buonanotte non possono mancare gli amati classici Disney, raccolti in una collana dedicata, Sogni d’oro, che contiene i grandi classici in edizione illustrata. Ce ne è proprio per tutti i gusti da “Alice nel paese delle meraviglie” a “Frozen”, passando per “Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola” e “Il re leone”. Degna di merito è anche “365 storie della buonanotte” la raccolta a colori con 365 storie (e filastrocche) che hanno per protagonisti i personaggi dei classici Disney.

Famiglia che dorme nel lettone

Se siete alla ricerca di fiabe brevi non dovete lasciarvi scappare “Le favolette di Alice” di Gianni Rodari, o le 8 fiabe che compongono il volume “Le più belle fiabe illustrate”, scritte sempre da Gianni Rodari. Per le bimbe più grandi, invece, c’è la serie di libri “Storie della buonanotte per bambine ribelli” che accompagna alla scoperta delle vite di scienziate, musiciste e austronaute che hanno segnato in maniera indelebile la storia. Consigliato dai 7 anni in su c’è poi “Fiabe sorprendenti per principesse e disobbedienti” di Giordano Criscuolo, un libro di fiabe intervallate da filastrocche e arricchito da tante illustrazioni.

Libri della buonanotte per bambini piccoli

“Buonanotte a tutti” di Chris Haughton è la storia di una Piccola Orsa che proprio non vuole saperne di fare la nanna. Tra i libri illustrati adatti ai più piccini abbiamo “100 baci della buonanotte” (Clavis editore) e “Buonanotte, Coniglietto” che accompagna i più piccini rendendo coinvolgente e giocoso il momento di fare la nanna.

E per gli amanti della cagnolina a pallini rossi di nome Pimpa, c’è “Pimpa. Buonanotte, luna!” che aiuta a far scoprire ai più piccini i nomi degli animali notturni e delle stelle.