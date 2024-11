Ecco quali sono le location di Libera, la fiction in onda su Rai 1 con protagonista Lunetta Savino nei panni di una giudice.

Da martedì 19 novembre su Rai 1 va in onda Libera, la fiction che ha per protagonista un’integerrima giudice, Libera Orlando, che da anni è tormentata dalla misteriosa morte della figlia e, insieme a un piccolo criminale che inizialmente ritiene, erroneamente, che sia l’assassino, inizia a indagare alla ricerca della verità per avere finalmente giustizia e scoprire chi e perché ha ucciso la figlia 15 anni prima. Vediamo ora quali sono le location di Libera.

Libera: le location della fiction

La storia raccontata in Libera è ambientata principalmente a Trieste, la città dove la protagonista si è trasferita dalla Sicilia e lavora da diversi anni. E a propria a Trieste sono state girate gran parte delle scene dei vari episodi. Fra le location del capoluogo di regione del Friuli Venezia-Giulia troviamo il Tribunale, la celebre Piazza Unità d’Italia, Le Rive, Palazzo Carciotti e lo yacht club Adriaco.

chiesa sant antonio canal grande trieste

“Trieste è una città unica nel suo genere dove si respira cultura e si apprezza un’eleganza di altri tempi. Città di mare, città di vento, città di cieli tersi e azzurri, città dall’architettura nobile. E’ stato per me un enorme piacere ambientare le scene della serie nelle sue strade e nei suoi palazzi e ho fatto di tutto per restituire al pubblico di Rai1 tutto il suo fascino”, ha spiegato a tal proposito il regista Gianluca Mazzella.

Ma Trieste non è l’unica città che ha ospitato le riprese di Libera, altre scene sono state girate in comuni limitrofi come Monfalcone, Duino e Opicina.

Libera: il cast della fiction

La protagonista principale di Libera è Lunetta Savino, nel cast della serie TV troviamo anche Matteo Martari, Gianluca Mazzella, troviamo poi anche Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo e Daisy Pieropan.