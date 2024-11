Affari Tuoi, Maria Paola vince 30.000 euro e rivela la propria malattia

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di martedì 19 novembre è stata Maria Paola, concorrente della regione Marche.

Chi ha dato anche solo un’occhiata di sfuggita alla puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 19 novembre, avrà certamente notato una strana bacchetta pinzata alla cravatta di Stefano De Martino. Perché il conduttore aveva quell’insolito accessorio vicino al microfono? Il motivo è da ricercare nella malattia che la concorrente della puntata, Maria Paola, ha rivelato di avere: l’ipoacusia.

Un problema che non le consente di sentire bene e che, grazie a quella bacchetta posizionata proprio vicino al microfono del presentatore, le ha però permesso di giocare la propria partita e alla fine vincere 30.000 euro.

Affari Tuoi: la puntata di martedì 19 novembre 2024

Ma andiamo con ordine. Maria Paola è la concorrente delle Marche ed è stata accompagnata in studio della figlia Emma. Il pacco con cui ha iniziato la partita è il numero 6. Le prime tre chiamate sono state tutte positive, ha infatti eliminato tre pacchi blu, poi però la partita si è messa in salita per la concorrente che ha iniziato a eliminare sempre più pacchi rossi.

Stefano De Martino

Appena ha avuto la possibilità di cambiare il pacco, Maria Paola ha scelta di prendere il numero 13. “Mia mamma ha 92 anni, si chiama Maria Teresa. Noi non abbiamo numeri preferiti e nessuno mi ha fermato per strada per darmi dei numeri. L’unico numero, il 13, è quello che mi ha indicato mia madre di avere visto mentre faceva colazione”, ha spiegato. Ha poi aperto il pacco numero 6 scoprendo che al suo interno c’erano 20.000 euro.

Quando gli è stata offerta la possibilità di cambiare nuovamente pacco, a sorpresa Maria Paola ha accettato e ha scelto il numero 8, arrivando al momento decisivo proprio con il suo pacco numero 8 e il 13 e con due premi da aprire: il primo da 30.000 euro e il secondo da 20 euro. Per sua fortuna all’interno del pacco numero 13 erano contenuti i 30.000 euro e ha così potuto tornare a casa con una bella vincita.