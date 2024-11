Grande Fratello 2024, la prossima puntata è di sabato: le anticipazioni

Ecco cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda sabato 23 novembre.

Inizialmente andava in onda al lunedì e al giovedì, poi solamente al martedì, ora al martedì e al sabato: il Grande Fratello 2024, ha una nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5 (l’ennesima variazione di questa edizione che fatica a decollare in termini di ascolti). Dopo la puntata in onda martedì 19 novembre, il prossimo appuntamento con i telespettatori è per sabato 23 novembre: vediamo allora che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2024: le anticipazioni della puntata di sabato 23 novembre

Nella puntata in onda martedì 19 novembre, come nelle precedenti, non c’è stata alcune eliminazione. Nella prossima puntata invece, ci sarà un’uscita dalla casa. A essere in nomination sono in cinque: Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Ammanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Il pubblico da casa, attraverso il televoto, dovrà decidere chi salvare tra i cinque.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Non potevano finire in nomination Federica Petagna e a Helena Prestess, a cui Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno deciso di regalare l’immunità.

Ma l’eliminazione di uno dei concorrenti dal Grande Fratello 2024 non sarà l’unico tema della puntata, prima di arrivare al momento dell’eliminazione verranno analizzate tutte le dinamiche della casa e si tornerà a parlare anche del rapporto tra Lorenzo e Sheila, che in queste settimane ha fatto molto discutere.

E poi si tornerà a parlare del trio Federica, Alfonso e Stefano, che è stato anche uno dei temi principali della puntata andata in onda martedì 19 novembre. Non mancheranno poi le nuove nomination anche se, questa volta, non saranno per decidere quale concorrente eliminare nella puntata successiva, ma serviranno per eleggere il preferito o la preferita dal pubblico che guarda da casa.