Beyoncé si apre ai fan: “Ho capito le fragilità e le gioie della vita”.

Beyoncé ha compiuto 40 anni ed è stato un grande evento, con molte celebrità che si sono fatte sentire per poterle fare gli auguri. Tuttavia il ringraziamento principale è stato rivolto ai fan della popstar, che ha deciso di pubblicare una lettera più che rara sul proprio sito web, secondo quanto riportato da Vanity Fair. L’artista, che è sposata con il rapper Jay-Z ed ha tre figli con lui, non è nuova al dialogo con i propri fan, poiché anche nel 2018 aveva scritto una lettera dopo esser ritornata in scena dopo la gravidanza.

Ecco alcune parole molto commoventi di Beyoncé riportate sulla lettera: “Sono così grata per ogni essere umano che si è preso il tempo necessario per inviarmi tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto. Ho pianto lacrime di gioia. I vostri video, i vostri post, i vostri countdown, le vostre playlist e i vostri auguri, li amerò per sempre. Questo è il primo anno in cui capisco veramente cosa significhi essere vivi e vivere nel momento. È la prima volta che capisco quanto sia veramente fragile la vita, quanto possa essere dura la vita a volte, e quindi quanto importante sia fermarsi ad annusare le rose durante i periodi positivi. Chiunque abbia provato a condizionare le donne, facendo loro pensare che dovrebbero sentirsi vecchie o infelici quando raggiungono i 40 anni, non ha capito niente. Sono così grata di essere cresciuta, cresciuta! La maggior parte di voi mi ha incontrato quando avevo 15 anni e siamo cresciuti insieme. Portate così tanta gioia nella mia vita. Spero che la mia arte possa continuare a portare un po’ di gioia nella vostra”.