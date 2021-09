Grande Fratello Vip, Lulù piange per un’offesa di un’opinionista: “Quant’è brutta!”.

Quest’anno il Grande Fratello Vip ha deciso di introdurre nel programma le opinioniste pop, che di tanto in tanto si lasciano sfuggire qualche frase di troppo o esagerata nei confronti dei concorrenti: infatti Lulù dopo la diretta è scoppiata a piangere per un commento abbastanza inopportuno durante la puntata, secondo quanto riportato dal blogtivvu.com.

Alfonso Signorini avrebbe chiesto alle opinioniste pop mentre Lulù veniva inquadrata: “Che cosa ne pensate delle nostre tre princess?”. A questa domanda, una delle due sorelle, si è lasciata scappare una frase non bella che avrebbe potuto evitare di dire: “Mamma quant’è brutta quella lì!”. In seguito al suggerimento dell’altra sorella, che le ha fatto notare che la potevano sentire, l’opinionista ha provato a correggersi affermando: “Volevo dire che con tutto quel trucco sul viso sono brutte, struccate sono molto più belle”. In seguito la principessa è scoppiata a piangere, non riuscendo a trattenere le lacrime per la pessima frase espressa dall’opinionista, che ha lasciato una brutta pagina di televisione. Voi cosa ne pensate? Credete che servano veramente queste opinioniste? Oppure pensate che quella frase là le sia scappata veramente e che in realtà il suo pensiero potesse essere quello espresso successivamente?