Le parole di Gianmaria Antinolfi su Soleil Sorge al Grande Fratello Vip.

Ormai lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si è infuocato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver parlato del loro passato rapporto e del fatto che lui fosse dispiaciuto per non averla resa felice. Tuttavia lui ha sempre affermato di aver agito con coerenza anche se ora le vuole bene ma non è più innamorato dell’influencer, che ha voluto dire: “Sono davvero tanto ferita. Sentirlo parlare delle volte che mi ha… Di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio forse è stato quello di avere una debolezza nei suoi confronti. Ovviamente c’era del sentimento da parte mia”.

Soleil si riferiva a quello che Antinolfi avesse detto a Miriana Trevisan, che hanno particolarmente ferito l’ex dell’imprenditore, secondo quanto riportato da Novella 2000. In seguito l’influncer ha spiegato quali fossero le parole pesanti dette da Antinolfi: “Sentirlo parlare di mio padre e di come non voglia passare più di tre giorni nella stessa stanza con me, di quello che c’è stato tra di noi nel privato…Di una donna…Tu sei andato dietro a delle persone a parlare nell’orecchio. Mi sono vergognata per te e non ho più interesse nel giudicarti. Sono veramente delusa. Ora continuavi a venire da me e dirmi di stare uniti”.