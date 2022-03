L’influencer ha posato in intimo di pizzo sui social per lanciare un messaggio di body positive alle donne e ignorando i commenti degli hater.

L’Estetista Cinica ha deciso di posare in mutande sui social per lanciare un messaggio alle donne. L’influencer mostra le sue “imperfezioni” per esaltare la bellezza femminile che non è perfezione e non ha un canone preciso da dover rispettare.

Il messaggio di body positive di Estetista Cinica

Come riporta Today, L’Estetista Cinica ha postato delle foto in intimo dichiarando: “Non tutti i giorni si ha voglia di mettersi in mutande . Alcuni giorni non si ha nemmeno voglia di vedersi allo specchio, figurarsi di farsi fotografare. Queste foto le ho fatte prima della cena per la mostra di Tiziano, ed avevo un trucco pazzesco, le scarpe giuste, l’intimo che mi stava bene. Lo so che non sono perfetta. Non serve me lo diciate nei commenti cattivi anche perché non me ne frega nulla di essere perfetta. È talmente una gioia e una vittoria posare in mutande a 47 anni e farlo vedere con fierezza a qualche centinaio di migliaia di persone che per me va benissimo così”. Ecco le foto:

Riproduzione riservata © 2022 - DG